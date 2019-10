Austraalia lennufirma Qantas teatas, et maandas ühe seda tüüpi lennuki ja kontrollib veel 32. Lennufirma rõhutas, et reisijatel pole põhjust muretsemiseks.

Enne Qantast teatasid oktoobri algul Lõuna-Korea ametivõimud, et maandasid üheksa 737NG-d, neist viis Korean Airi omad.

Boeing teatas kuu alguses, et on avastatud probleeme lennuki osisega, mis aitab ühendada tiibasid kerega.

Neljapäeval teatas Boeing, et mõrad on avastatud vähem kui viiel protsendil tuhandest inspekteeritud 737NG lennukist ning need on remondiks maandatud. Boeingu kõneisik ei andnud täpset arvu, kuid viis protsenti tähendaks 50 lennukit.

Ka Boeing teatas, et reisijad ei pea muretsema.

See lennuk on eelkäija Boeing 737 MAX-ile, mille lennud peatati märtsis pärast kahte ohvriterohket õnnetust.