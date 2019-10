United Airlines lükkas Boeing 737 MAX-i lennud järgmisesse aastasse

Lennufirma United Airlines teatas reedel, et lükkab Boeing 737 MAX-i plaanitava teenistusse naasmise järgmisesse aastasse.

Lennufirma teatel tühistatakse kõik 737 MAX-i lennud kuni 6. jaanuarini. Varasema ajakava järgi pidid selle mudeli lennukid jääma maa peale 19. detsembrini.

"Me jätkame regulatiivse protsessi jälgimist ja teeme kiirelt vajalikke kohandusi oma tegevusele ja graafikule, seda meiega reisivate klientide hüvanguks," teatas ettevõte.

Boeing 737 MAX lennukite lennud peatati tänavu märtsis pärast kaht lennukatastroofi, kus hukkus kokku 346 inimest.

Boeing loodab saada heakskiidu lennuki teenistusse naasmiseks käesoleval aastal, kuid firma on rõhutanud, et selle otsuse peavad tegema riiklikud ametivõimud.

USA lennundusamet on märkinud, et see võib juhtuda järk-järgult, kuivõrd eri riikide lennundusametid ei ole küsimuses üksmeelel.