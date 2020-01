Austraaliat on viimasel ajal räsinud või räsivad jätkuvalt erinevad loodusnähtused nagu maastikupõlengud, tormid ja üleujutused. Nüüd on lisandunud veel üks probleem - nimelt hoiatavad eksperdid, et Sydney piirkonnas on hakanud plahvatuslikult kasvama äärmiselt mürgiste ämblike arv.