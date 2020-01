"Välisilm": Austraalia põlengud tõid riigile seninägematu kahju

Austraalias on vihma on sadanud nii palju, et suured alad on üle ujutatud. Pealegi on vihmadega kaasnenud tugevad rahetormid. Kui suurt kahju mitmesugused loodusilmingud üldse kokku on toonud, pole veel teada, sest kahjusid alles hakati kokku arvama.

Suurimad on muidugi põlengukahjud, tulvakahjud on nendega võrreldes endiselt tühised. Põlengud on aga teinud suurt kahju looma- ja taimeliikidele ja loodusrikkusele üldiselt. Teadlased on hoiatanud, et haruldasi taime- ja loomaliike võib olla hävinud nõnda palju, et tegu on ökokatastroofiga.

Esialgsete hinnangute kohaselt on maha põlenud kolmandik New-South Walesi piirkonna rahvusparkidest. UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvates Sinistes Mägedes on tuli hävitanud koguni 80 protsenti ürgloodusest. Rohkem või vähem on tuli mõjutanud 60 ohustatud liigi elutingimusi.

Põlenguid kustutanud ning tuletõrjujaile, kohalikele elanikele, nii inimestele kui loomadele kergendust toonud sademetega kaasneb aga juba uus oht. Nimelt on tulvad järvedesse, jõgedesse ja merre viinud suure osa põlengute tuhast. See aga muudab veealuste ökosüsteemide tasakaalu. Kalade lõpused lähevad tuhast umbe ning nad surevad piinarikast surma.

Tuhanded kalad on sellisel viisil juba surnud. Kui suurt kahju Austraalia loodusele õigupoolest tekkinud on, jääbki teadmata, sest enne tänavusi põlenguid tunti vaid kolmandikku Austraalia taime- ja loomaliikidest. Seega pole võimalik öelda, kui palju liike suri välja nii, et me nende olemasolust iialgi teada ei saanudki.

Austraalia põlengute lausa sümbolliigiks kujunenud koaalat väljasuremine siiski ei ähvarda, küll on koaalapopulatsioon põlenguis oluliselt vähenenud.

"Jah, ma arvan, meie, austraallased samastame end tõesti meie ikooniliste liikidega ja Austraalia loodusele on väga oluline, et siin oleks tõesti tugev koaalade, kängurude ja kõigi nende ainulaadsete näriliste populatsioon," ütles loomaarst Meg Curnick.



Tõsises väljasuremisohus on näiteks kaljuvallabi. Just kaljuvallabid olid need, kellele lennukeilt ja koptereilt porgandeid loobiti, sest tuli loomad nende söögist ära lõikas.

Loodusteadlased on ühel meelel, et päriselt ei taastu Austraalia ürgloodus tänavuste põlengutega saadud hoobist enam iialgi. Nagu ei ole täpselt teada loodusele tekitatud kahju suurus, nõnda ei teata sedagi, kui suurt kahju tekitasid põlengud inimestele ja majandusele. Igatahes teatas Austraalia valitsus pühapäeval 47 miljoni euro suuruse fondi loomisest turismitööstuse jaluleaitamiseks ning esmaspäeval 31 miljoni eurose fondi loomisest looduskatastroofis kannatada saanud firmade toetamiseks. Mõlemad fondid on osa 1,2 miljardi euro suurusest abifondist.

Turism moodustab Austraalia aastasest majandustoodangust rohkem kui kolm protsenti ja iga 13. austraallane töötab turismitööstuses.



Canberra kohvikuomanik Monique Moul ütles, et annab tööd paljudele kohalikele inimestele ning ta plaanib neid ka toetada. "Mõned neist said tulekahjudes kannatada ja üks neist jäi absoluutselt kõigest ilma," ütles ta.



Isegi ülitugevad vihmad pole aga suutnud kõiki maastikupõlenguid kustutada. New South-Walesis lõõmab veel 69 tulekahju. Samuti pole põlenguhooaeg kaugeltki veel läbi, suvi kestab veel vähemalt poolteist kuud. Seega tuleb austraallastel edaspidigi halbadeks uudisteks valmis olla.