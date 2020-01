Kohalik ilmateenistus andis pühapäeval äikesetormi hoiatuse osariigi keskosale. Kahes osariigi linnas - Parkes ja Dubbo - mõõdeti tuule kiiruseks 100 km/h. Tormi tagajärjel tekkisid tohutud tormipilved, vahendavad The Guardian ja Austraalia uudisteportaal news.com.au.

Videotes on näha, et tolmupilved on nii tihedad, et varjavad päevavalguse.

Kohalik elanik Marcia Macmillan ütles news.com-ile, et tormid on muutunud nende jaoks igapäeva osaks. "Need koletised (monsters) on kahjuks muutunud tavapäraseks, ja need (tormid) lõhuvad meie emotsionaalset ja vaimset heaolu samamoodi nagu maastikku. See on kohutav. Meil on olnud viis (tolmutormi) viimase nädala jooksul ja lõppu pole näha," rääkis ta.

Macmillani sõnul jätkub piirkonnas põud ning tolmutormid külvavad hävingut. "Need (tormid) on meie jaoks muutunud nii tavapäraseks, et inimesed ei pööra neile enam mingit tähelepanu ja teevad oma igapäevaseid asju," kirjeldas Macmillan.

Tolmutormidega on õhukvaliteet muutunud kehvaks ning tekitanud inimestele hingamisprobleeme.

Äikesetormiga tuli Uus-Lõuna-Walesi osariigis maha märkimisväärne kogus vihma, mille tõttu sai päästekeskus rohkem kui 1500 väljakutset. Tormi ja vihmasadudele lisaks vaevavad osariiki endiselt ka suured maastikupõlengud. Mitmes osariigi linnas tuli pooleteist tunni jooksul taevast alla 100 kuni 180 millimeetrit sademeid. Lisaks vihmale sadas mõnes kohas ka rahet.

Melbourne`is sadas teadete järgi pühapäeval hiiglaslikke raheterasid.

Äikesetormid jätkusid esmaspäeval ning prognooside järgi on lähipäevil oodata äärmuslike ilmaolude jätkumist.

Nyngan's Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end - scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone's celebrating rain ???? pic.twitter.com/5VMLrFbrrT — Lucy Thackray (@LucyThack) January 19, 2020