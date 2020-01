Austraalia võimud on kehtestanud pealinn Canberra piirkonnas taas kord eriolukorra seoses laastavate maastikupõlengutega.

Pealinna territooriumi (ACT) puhul on tegu suurima põlenguohuga ligi paarikümne aasta jooksul, vahendas BBC.

Canberrast lõunas asuva peamise põlenguala suurus on rohkem kui 18 500 hektarit.

Pealinna elanikele on antud juhised olla valmis võimalikeks evakueerimisteks.

2003. aastal hukkus sarnaste põlengute ajal Canberra äärelinnades neli inimest. Vigastatuid oli umbes 500 ning tuli hävitas umbes 470 majapidamist.

Alates septembrist on maastikupõlengud üle kogu Austraalia tapnud vähemalt 33 inimest ning hävitanud tuhandeid kodusid. Tuli on üle käinud 11 miljonist hektarist ning seetõttu on hukkunud hinnanguliselt miljardeid loomi ja teisi elusolendeid.