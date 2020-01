Kiik vastuseks Helmele: võrdsuskampaania ei lõhesta ühiskonda

Keskerakonda kuuluv sotsiaalminister Tanel Kiik ei nõustu Eesti Konservaiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe ja siseminister Mart Helme kriitikaga sotsiaalkampaania "Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed" aadressil.

"Kampaania eesmärk on rõhutada, et kõik inimesed on võrdsed ja vähendada ühiskonnas diskrimineerimist, sealhulgas tööl ja koolis," rääkis Kiik neljapäeval Eesti Televisiooni saates "Ringvaade."

"Kampaania mõte on selles, et meil ei ole erineva kategooria vähemusi, pole üldse erineva kategooria inimesi. Igaüks meist koosneb mõnes mõttes vähemusse, ka iga mees võib kuuluda, kasvõi olles vähemuses oma ea tõttu," lisas sotsiaalminister.

Kiik ütles, et kampaania sõnum ei ole Mart Helmeni jõudnud. "Kas ta on sellest valesti aru saanud või tõlgendanud. Kampaania rõhutab, et me oleme kõik võrdväärsed inimesed sõltumata oma veendumustest, puudest, rahvusest või sättumusest," rääkis Tanel Kiik.

Riigikogu infotunnis tuli Mart Helmel opositsioonile aru anda, miks ikkagi talle erinevuste teemaline sotsiaalkampaania nii vastumeelne. Eelnevalt kritiseeris ta koos rahandusminister Martin Helmega kõnealust ettevõtmist oma raadiosaates "Räägime asjast."

Mart Helme sõnul vaadatakse riigieelarve arutelu raames kevadel kriitiliselt üle ka sotsiaalministeeriumi kuluread, kus liiga palju raha on ette nähtud propagandaks, mis lõhestab ühiskonda. Helme viitas ka EKRE võimaliku nõudmisele kõrvaldada Kiik ministriametist.

"Päris kindlasti see kampaania ühiskonda ei lõhesta, olgem ausad. See väide ei päde. Kampaania töötab selle nimel, et meil oleks neid lõhesid vähem," ütles Kiik.

Tagandamise kohta ütles Kiik: "Mind on ministriks kutsunud peaminister Jüri Ratas ning nimetanud ametisse president. Mind ametist tagasi kutsuda on õigus erakonnal ja peaministril, mille kellelgi teisel," rääkis Kiik. "Ja ma ei usu, et valitsus ühe sotsiaalkampaania pärast laguneb."

Kiik ütles, et valitsuses on EKRE esindajatega võrdõiguslikkuse teemal vesteldud ja lepitud sellega, et mõningates asjades ollaksegi eriarvamusel.

"Samas on teise ministri valitsemisalasse sekkumine häiriv ja tüütu, sama tobe oleks kui mina läheksin vaidlema idapiiri liivariba laiuse üle või andma hinnanguid, et milliseid relvi peab kandma politsei," ütles Tanel Kiik.