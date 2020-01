AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus tõstab prügiveo hindu

"Selle põhjuseks on sisseostetavate teenuste kallinemine ja palgasurve," ütles ERR-ile ettevõtte juhatuse liige Kertu Tiitso. Ta märkis, et praegune hinnakiri on pärit 2017. aasta maist, kui Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS loodi.

Muutuvad jäätmeveo ja lisateenuste hinnad, mahutite rendihinnad jäävad samaks. "Ning ma ütleksin, et hinnatõus on üsna väike," sõnas Tiitso.

Korterelamute juures kasutatakse enamasti 770-800 liitri suuruseid konteinereid. Praegu maksab nende äravedu 4,5 eurot. Uue hinnakirja järgi 5 eurot ja 10 senti.

Eramud kasutavad enamasti konteinereid suurusega 240 liitrit, hind on ühe korra äraveo eest 1,15 eurot. Uus hind hakkab olema 2,45 eurot.

AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus turuosa pealinnas on umbes 25 protsenti, kliente on 12 000 kanti.