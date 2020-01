President Emmanuel Macroni pensionireformi sihiks on lihtsustada praegust süsteemi, mille järgi võivad osa inimesi pensionile minna juba 50. eluaastates. Reformiplaan on toonud kaasa 50 päeva kestnud streigi ja protestid, kus heidetakse valitsusele ette tööliste õiguste vähendamist ja Prantsuse eluviisi lammutamist.

Macroni valitsus kiitis reedel heaks kaks reformi puudutavat eelnõud, mis peaks veebruaris minema parlamenti, kus presidendi erakonnal on suur enamus.

Eelnõud jätsid vastamata hulgale küsimustele ja valitsuse ministrid vältisid vastamist kesksele murele: kas pensioniiga tõuseb ja kui palju. Praegu peab täispensioni saamiseks töötama 62. eluaastani.

"Me oleme vastu muutusele, kui see meid kahjustab, muutusele, mis läheb vastu ühiskonna sotsiaalsele arengule. See on normaalne, et me näitame oma vastumeelt," ütles ametiühingu CFE-CGC juht Francois Hommeril.

Valitsus on rõhutanud, et uus süsteem on õiglasem kui vana. Sealhulgas ka naistööliste jaoks, kes korraldasid reedel protesti ja ütlesid, et reform kahjustab naisi ebaproportsionaalselt.

"Mõte on näidata, mängulisel ja lõbusal viisil meie tantsuga, et kõige enam on sellest kaotada naistel," ütles pangatöötaja ja ametiühingu liider Valérie Lefebvre-Hausmann protestil, mida saatis laulmine ja tantsimine.

Streikivate tööliste ja peatunud rongide arv langes sel nädalal märkimisväärselt, pärast seda kui valitsus pakkus mõningaid järeleandmisi. Ametiühingud loodavad protesti aga jätkata.

Viimasel kolmel aastakümnel on pensionisüsteemi lihtsustada proovinud mitmed Prantsuse valitsused, kuid rahvas on reformidele alati vastu hakanud ja lihtsamaks see pole muutunud.