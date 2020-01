Terviseameti sõnul on Eestis uude koroonaviirusesse nakatumise oht väga madal

Tänase seisuga on Wuhani linnas registreeritud uue koroonaviiruse põhjustatud haigusjuhtude arv kasvanud peaaegu 900-ni. Haigestunute seas on 15 tervishoiutöötajat. Surmajuhtumeid on koroonaviiruse tõttu registreeritud 26, kõik vanemaealised, kel olid kroonilised haigused. Kõik surmajuhtumid on registreeritud Hiinas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väljaspool Hiinat on haigust registreeritud üheksas riigis 19 inimesel, kes kõik on käinud Hiinas Wuhanis.

"Sellest koroonaviirusest on teada juba aastast 1965 ja see on loomade viirus, loomade haigus. Sellel on olemas kuus tüve. Kokku on 37 koroonaviiruse tüve. Neist kuus kanduvad loomadelt inimesele ja see on nüüd seitsmes, uus koroonaviirus," selgitas terviseameti nakkushaiguste seire osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Wuhanist 500 kilomeetri kaugusel Kaifengi linnas elab ja õpib Kohtla-Järvelt pärit Eesti kodanik Julia Snegova. Infot jagatakse üliõpilastele spetsiaalse telefonirakenduse kaudu.

Snegova sõnul pole uudised koroonaviirusest linnapilti suurt muutust toonud, vaid maske kantakse rohkem. Inimesed on tema sõnul vähem liikvel, sest paljud on sõitnud koju uut aastat tähistama.

"Muidugi on võimalik, et mõned kardavad väljas käia, sest meil soovitatakse välja mitte minna, hoida aknad suletuna, kanda maske ning kala ja liha töödelda põhjalikult, parem mitte osta," rääkis Snegova.

Ta selgitas, et kala ei soovitata süüa, kuna on arvatud, et viiruse levik sai alguse just kalast ja lihast.

"Teiseks soovitati pesta käsi tavapärasest sagedamini, siis loputada kurku kolm korda päevas ja mõõta temperatuuri. Kui ilmnevad mingisugused sümptomid, näiteks köha, siis tuleb pöörduda haiglasse," rääkis ta.

Terviseamet soovitab Hiinasse ning Wuhani linna reisijatel hoiduda turgudest, kus müüakse elusaid loomi, linde, mereande, hoiduda loomaaedadest ja kontaktist elusate loomadega.

Reisilt tulnutel tuleks end 14 päeva jälgida ning hingamisteede haigustele omaste sümptomite korral helistada perearstile.

Terviseameti nõuandeid jälgivad nii haiglad kui ka reisijateveo ettevõtted. Näiteks on Tallink nii laevadesse kui ka hotellidesse meedikutele ja meeskondadele saatnud info koroonaviiruse kohta.

"Üldiselt on meil Aasia turiste pardal suvisel kõrgperioodil rohkem ja praegu on nende osakaal meie reisijate hulgas tõepoolest väiksem kui suvel," ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.