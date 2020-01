Hiinlased – isa, ema ja poeg – tulid Norra kaudu Soome viirusepuhangu epitsentrist Wuhani linnast. Pere oli Lapimaal mõned päevad ringreisil.

Kergete gripilaadsete sümptomitega Inari maakonna tervisekeskuse poole pöördunud isalt ja pojalt võeti proovid ja saadeti analüüsimiseks Helsingisse tervishoiuameti laborisse. Analüüs ei näidanud uut koroonaviirust.

Inari tervisekeskuse peaarst Outi Liisanantti ütles, et tulemus on kindel ja mitme analüüsiga kontrollitud.

Hiinlased on karantiinist vabastatud, neid ravitakse tavaliste gripirohtudega, lisas ta.

Soome arstid pidasid juba alguses vähetõenäoliseks, et kahel patsiendil on uus koroonaviirus, sest põhjapoolkera gripihooaeg on täies hoos ja palavikku tekitavaid haigusi levib praegusel aastaajal palju.

Rospotrebnadzor: Venemaal ei ole uut koroonaviirust registreeritud

Venemaal ei ole registreeritud ühtki Hiinast Wuhanist alguse saanud uude koroonaviirusse nakatunut, teatas föderaalne tarbijakaitse- ja inimeste heaolu kontrolli amet (Rospotrebnadzor) laupäeval.

Amet luges ette, mitu inimest on nakatunud teistesse hingamisteedehaigustesse ja lisas, et ühel on tuvastatud ka hooajaline koroonaviirus.

"Ühtki uue koroonaviiruse (2019-nCoV) patsienti ei ole registreeritud."

Vene piiridel on alates uue aasta algusest kontrollitud 20 000 lendu, neist 6700 Hiinast, kokku üle 1,6 miljoni inimese, kellest 219 000 on tulnud Hiinast.

Nakkushaiguste sümptomid on tuvastatud 50 inimesel, neist 20 hingamisteedes. Viimastest oli 11 Hiinast.