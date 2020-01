Hiina viirusepuhangu ohvrite arv kasvas 25 inimeseni

"Uude viirusesse on praeguse seisuga surnud 25 inimest. Kinnitust leidnud haigestumiste arv kasvas samuti ja see on nüüd 830," täpsustati teadaandes.

Haigetest 177 on raskes seisundis. Patsientidest 34 on terveks saanud ja haiglast koju lastud.

Uurimise all on veel 1072 haigusjuhtu, kus kahtlustatakse samuti sama viirust.

Uued numbrid avaldati vaid mõned tunnid pärast seda, kui Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ei liigitanud Hiina viiruspuhangut rahvusvaheliseks tervishoiualaseks eriolukorraks.

Hiinas peatati reedel viiruspuhanguga seoses ühistransport Hubei provintsis asuvas Huangshi linnas, teatasid võimuesindajad. Tegemist on riigis juba seitsmenda linnaga, kus selline otsus langetatakse.

Linnavõimude kinnitusel suletakse Huangshis ühtlasi parvlaevaliinid.

Hiina võimude viiruse ohjeldamiseks rakendatud erimeetmete all on juba 20 miljonit inimest.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kutsus neljapäeval Hiina võime üles tagama, et transpordipiirangud mitmetes linnades jäävad võimalikult lühikeseks.

"Hiina on rakendanud meetmeid, mida peab kohaseks koroonaviiruse levimise ohjeldamiseks Wuhanis ja teistes linnades. Me loodame, et need on efektiivsed ja samal ajal lühikesed," ütles Ghebreyesus Genfis ajakirjanikele.