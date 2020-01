Hiinas on uude koroonaviirusesse 2019-nCoV surnud üle 80 inimese, teatas esmaspäeval keskvalitsus.

Enne seda oli räägitud 56 inimese surmast.

Pühapäeval tehti kindlaks veel 769 uut nakatumist. Kokku on nüüdseks viirusesse haigestunud 2744 inimest.

Hiinas asuvast Wuhanist 31. detsembril leitud uus koroonaviirus 2019-nCoV levib jätkuvalt nii kodu- kui välismaal ning riigid asusid oma kodanikke Hiinast ära tooma.

USA tervishoiuametnikud teatasid pühapäeval viiest kinnitust leidnud koroonaviirusesse haigestumisest. Meedikute hinnangul on oodata uus juhtumeid. Veel umbes sada patsienti on uurimisel koroonaviiruse kahtlusega.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus teatas pühapäeval, et sõidab viiruspuhanguga seoses Hiinasse.

Ghebreyesuse sõnul on kavas arutada võimalusi, kuidas puhangut ohjeldada.

"Minu WHO kolleegid ja mina tahame paremat ülevaadet viimaste arengute kohta ja tugevdada meie partnerlust Hiinaga tagamaks parema kaitse haiguspuhangu vastu," kirjutas Ghebreyesus suhtlusvõrgustikus Twitter.

Koroonaviirused on suur viiruste perekond, millest mõne liikmed põhjustavad tavalisi külmetushaigusi. Teised on aga arenenud palju surmavateks haigusteks nagu SARS ja MERS, kuigi Wuhani viirus ei näi olevat kaugeltki nii surmav ega nakkav kui need kaks.

Peking teatas esimesest koroonaviiruse surmajuhtumist

Pekingi ametnikud teatasid esmaspäeval esimesest koroonaviiruse surmajuhtumist Hiina pealinnas.

Ohver oli 50-aastane mees, kes oli külastanud viirusepuhangu keskmes olevat Wuhani linna 8. jaanuaril. Seitse päeva hiljem naasis ta Pekingisse ja tal tekkis palavik. Esmaspäeval suri ta hingamisprobleemide tõttu.

Hiina pikendas viiruse tõttu aastavahetuse riigipüha

Hiina pikendas viiruse tõttu aastavahetuse riigipüha 2. veebruarini, teatasid esmaspäeval võimuesindajad.

Pühad oleksid läbi saanud selle nädala neljapäeval.

Tervishoiuametnike hinnangul aitab see kaasa viiruse leviku ohjeldamisele.

Välisriigid evakueerivad oma kodanikke

WHO peadirektor sõidab viiruspuhanguga seoses Hiinasse

Mongoolia sulges viirusehirmu tõttu piiripunkti Hiinaga

Mongoolia sulges esmaspäeval koroonaviiruse leviku tõkestamiseks autodele ja jalakäijatele piiripunkti Hiinaga, riigi koolid ja ülikoolid jäävad 2. märtsini suletuks.

"Jalakäijaid ja autosid üle Hiina piiri ei lubata," ütles asepeaminister Enkhtuvishin Ulziisaikhan.

Venemaa on kontrollinud koroonaviiruse suhtes enam kui 1,3 miljonit

Venemaa on kontrollinud uue koroonaviiruse sümptomite suhtes enam kui 1,3 miljonit inimest, kuid seni ei ole haigestunuid leitud, ütles Vene tarbijakaitseameti juht Anna Popova esmaspäeval ajakirjanikele.

"Oleme alates 3. detsembrist kontrollinud 20 365 lendu, sealhulgas 6746 lendu Hiinast ning kokku enam kui 1,3 miljonit inimest," ütles Popova.

Kontrolli käigus avastati enam kui sajal Hiinat külastanud inimesel nakkusmärke, kuid ühelgi neist ei leitud koroonaviirust, lisas Popova.

Leedu pani koroonaviiruse ohu tõttu arstid lennujaamadesse valvesse

Seoses koroonaviiruse hirmuga valvavad Leedu lennujaamades nüüdsest riigi tervisekeskuse asjatundjad ja nõustavad Hiinast naasnud isikuid, edastas riigi tervisekeskus nädalavahetusel.

"Leedus ei ole ühtki tuvastatud juhtumit ega kahtlaseidki, kuid Hiina uusaastapidustuste lõpu lähenemisega rakendasime täiendavaid risikijuhtimismeetmeid," ütles tervisekeskuse Vilniuse osakonna juht Rolanda Lingienė.

Tema sõnutsi ootavad Vilniuse, Kaunase ja Palanga lennujaama saabumissaalides asjatundjad, kes jagavad teavet koroonaviiruse kohta, sellega seonduvatest ohtudest ja Hiinas käinute tervise jälgimise vajadusest.

Laupäeval ja pühapäeval kontrolliti Leedu lennujaamades nelja Hiinast tulnud reisijat, nad kõik osutusid terveteks.

Leedu välisministeerium soovitab karantiinis Hiina Hubei provintsi mitte reisida.