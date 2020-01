Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhatajalt Martin Kaldai rääkis ETV saates "Ringvaade", et Eestis vastava diagnostikumi puudumine probleemiks ei ole.

"Terviseametil kohapeal laboratoorset testimisvõimalust ei ole. Meil on aga koostöökokkulepe Roosi laboratooriumiga, kuhu saame materjalid saata ja saame sealt vastused. Neil on olemas vajalikud diagnostikumid. See on huvitav meetod, kus paljundatakse üles viiruse geneetiline materjal," ütles Kaldai.

Eesti on diagnostikumi ka tellinud. Kaldai ütles, et kuna on tegemist uue viirusega siis neid tellimusi on palju. "Neid saab tellida erinevatest teaduslaboritest. Eeldus on, et saame diagnostikumi kätte sel nädalal ja järgmisel nädalal võiks meil see võimekus olla."

Küsimusele, et kas ja kuidas Wuhani linnast alguse saanud ja juba 81 inimest tapnud viirus võiks levida ja Eestisse jõuda ütles Kaldai: "Keegi pole julgenud väga prognoose teha. Andmed on väga piiratud ja muutuvad. Pikaajalisi prognoose pole välja öeldud, lähtutakse hetkeolukorrast. Teistes riikides peale Hiina üksikjuhtumid, jälgime olukorda."

Eestis on esmaseks pingutuseks Kaldai sõnul esimene nakkuskahtlus tuvastada ja siis tegutseda. "Tervishoiutöötajad rakendavad meetmeid, mida neile on öelnud, patsient isoleeritakse ja antakse talle vastavat ravi. Tuleb ohjata viiruse edasist levikut."