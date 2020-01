Maailma reisi- ja turisminõukogu juht Gloria Guevara hoiatas, et liigne koroonaviiruse paanika võib endaga kaasa tuua põhjendamatut kahju turismisektorile.

Guevara sõnul on varasemad juhtumid näidanud, et lennujaamade sulgemisel, lendude tühistamisel ja piiride sulgemisel on sageli palju suurem majandusmõju kui puhangul endal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ebavajaliku paanika leviku peatamine on Guevara hinnangul sama oluline kui viiruse enda peatamine.

Maailma reisi- ja turisminõukogu koondab ülemaailmselt turismiga tegelevat erasektorit.