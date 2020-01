Riigi idaosas asuv 100 miljoni elanikuga Shandongi provints ei luba pikamaabussidel siseneda, teatas riiklik telekanal CCTV. Samast meetmest on teatanud ka Tianjini, Pekingi, Shanghai ja Xi'ani linn. Provintsi piires sõitvad linnadevahelised bussid võivad jaamast väljuda vaid tingimusel, et seal on võimalik reisijate palavikku mõõta, lisas CCTV.

10 miljoni elanikuga Xi'anis on pühapäeval kella 18-st alates keelatud kaug- ja turismibusside sisenemine, teatasid kohalikud ametnikud Twitteri-laadses Weibos. Tianjin ja Peking andsid kaugbussiliikluse peatamisest teada juba varem. Keelatakse ka linnadevahelised taksod, erandlikult on lubatud sõita lennuvälja ja linna vahel liikuvatel taksodel.

Pühapäeval teatas ka Shanghai valitsus, et ohtliku koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peatatakse kaugbussiliiklus linna ja linnast välja.

Hiina finatskeskuse ja rahvaarvult suurima linna transpordikomisjoni otsus jõustus selle teatavakstegemise hetkest.

Kõigi nende meetmetega püütakse takistada Hiinas nüüdseks 56 inimese elu nõudnud uue koroonaviiruse levikut liiklusvahenditega.

Ligi 2000 inimest nakatanud viiruse leviku tõkestamise abinõudest on teatanud mitu linna. Eriti ranged on meetmed viiruse epitsentris, Hiina keskosas asuvas 56 miljoni elanikuga Wuhani linnas ja seda ümbritsevas Hubei provintsis.

Ajutiselt on keelatud ka metsloomadega kauplemine

Hiina keelas pühapäevast alates ajutiselt metsloomadega kauplemise, et peatada koroonaviiruse levik. Arvatakse, et uut tüüpi koroonaviirus hakkas levima riigi keskosas asuva Wuhani linna turult, kus müüakse toiduks eri liiki loomi ja mereande.

Metsloomaliikide kasvatamine, transport ja müük on keelatud alates selle teate avaldamise kuupäevast riikliku epideemiaolukorra lõppemiseni, öeldi Hiina põllumajandusministeeriumi ja veel kolme ametkonna ühisteates.

Uude koroonaviirusesse on Hiinas surnud 54 inimest, teatasid võimud pühapäeval. Hiina keskvalitsuse andmetel on riigis kokku kinnitust leidnud 1610 nakkusjuhtumit.