Haiguse leviku tõkestamiseks on kogu riigis kehtestatud ulatuslikke liikumispiiranguid, muu hulgas on katkestatud bussi- ja rongiliiklus, paljud vaatamisväärsused on suletud.

Tulenevalt kiiresti muutuvast olukorrast ja võimalikust täiendavate liikumispiirangute kehtestamisest soovitab ministeerium tungivalt kaaluda Hiinasse reisimise vajalikkust.

Hiinas viibides soovitab terviseamet regulaarselt käsi pesta, kanda näomaski, vältida ühistransporti ja rahvarohkeid kohti.

Välisministeerium tuletab meelde, et oma reisi võiks ka ministeeriumi veebilehel registreerida.

Lähemalt saab koroonaviirusest ja ennetamisest lugeda terviseameti lehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uudised/uus-koroonaviirus-levib-hiinast-valjapoole.