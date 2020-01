WHO korrigeeris Hiina viirusepuhangu riskitaset

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ütles esmaspäeval, et tegi oma varasemas riskihinnangus Hiina surmava viiruse kohta vea ja tunnistas, et haiguspuhangu ülemaailmne riskitase on "kõrge" ja mitte "mõõdukas".

Genfis asuv ÜRO terviseagentuur ütles pühapäeval avaldatud olukorraraportis, et "riskitase on maailma mastaabis kõrge ning Hiina mastaabis väga kõrge".

Oma lisamärkuses tunnistas WHO, et oli oma varasemates neljapäeval, reedel ja laupäeval avaldatud aruannetes esitanud "valeväiteid", kui kinnitas, et ülemaailmne riskitase on "mõõdukas".

Ülemaailmse riskihinnangu muutmine ei tähenda aga seda, et rahvusvaheline tervisealane hädaolukord oleks välja kuulutatud.

WHO pressiesindaja Fadela Chaib tunnistas vaid, et sõnastuses on tehtud viga.

Vastates küsimusele, mida riskide kategoriseerimise tulem tähendab, ütles WHO, et tegemist on "riski üldhinnaguga, mis sisaldab endas selle tõsiduse, leviku ja toimetulekuvõimekuse analüüsi".

WHO hoidus neljapäeval uue koroonaviiruse kuulutamisest oluliste rahvusvaheliste tagajärgedega rahvusvaheliseks tervisealaseks hädaolukorraks.

Tegemist on haruldase liigitusega, mida kasutakse vaid kõige tõsisemate haiguspuhangute kirjeldamiseks ning selle kasutamine tooks endaga kaasa senisest kooskõlastatumad ülemaailmsed meetmed.

Sellel nädalal haiguspuhangu ohjeldamise küsimuse arutamiseks Hiinat külastav WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles neljapäeval, et "Hiinas on tegemist hädaolukorraga, aga asi pole veel muutunud ülemaailmseks tervisealaseks hädaolukorraks".

Samas sai WHO 2014. aastal karmi kriitika märklauaks, kui seda süüdistati kolme Lääne-Aafrika riiki laastanud Ebola-epideemia tõsiduse alahindamises ning aeglases reageerimises sellele. 2016. aastal oli haiguspuhangu lõppedes see nõudnud üle 11 300 inimelu.