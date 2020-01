Tehingu summat osapooled ei avalikusta, kuid see jääb miljonite eurode juurde, ütles ettevõtete suuromanik Indrek Neivelt ERR-ile. Ta lisas, et jäi tehingu summaga rahule.

"Finantsteenuste kasutamine on suurte muutuste lävel," ütles Opera brauserite ja Euroopa fintech-suuna asepresident Krystian Kolondra. "Me näeme selles suurt potentsiaali paremateks ja lihtsamini kasutatavateks teenusteks. Ootame põnevusega Pocosysi ja enda brändiga seonduvate fintech-tulevikuplaanide ellu viimist."

Opera brauserit kasutab Euroopas umbes 50 miljonit inimest ja ettevõtte koguklientide arv on umbes 350 miljonit inimest. Pocosysi ja Pocopay ostmisega laiendab Opera oma võimalusi luua sünergia lehitseja ja fintech-äri vahel.

Tallinnast saab Götebori järel Opera teine finantstehnoloogia teenuste keskus Euroopas. Neivelti sõnul on see väga suur asi ja ettevõte asub suures mahus inimesi värbmaa. "Viska pastakas nurka ja tule programmeerijaks," rääkis Neivelt.

Pocosys loodi 2015. aastal. Ettevõte pakub kaasaegse panganduse tehnoloogiaid fintech-ettevõtetele. Varasemalt on ettevõte litsentseerinud oma finantstarkvara Jaapani, Ghana ning Suurbritannia ettevõtetele. Selle ettevõtte müük Operale jõustus 17. jaanuaril.

Lisaks on sõlmitud leping müümaks ka Pocosysi sõsarettevõte makseteenusteettevõte Pocopay, aga selle tehingu jõustumiseks on vaja Eesti finantsinspektsiooni heakskiitu.

Pocosys teenis 2018. aastal 2,9 miljoni suuruse müügitulu juures 1,1 miljonit eurot kasumit. Pocopay oli jällegi 1,9 miljoni euro suuruse müügitulu juures 864 000 euroga kahjumis.

Opera on internetiettevõte, mis pakub Euroopas, Aasias ja Aafrikas erinevaid IT lahendusi brauseritest kuni mikrofinantseerimislahendusteni. Ettevõte on noteeritud Nasdaqi börsil. Ettevõte teenis 2018. aastal 172 miljoni USA dollari suuruse käibe juures 35 miljonit dollarit kasumit.