Tuumajaama projektiga tegelev Fermi Energia OÜ on esimese aastaga saanud valmis erinevad uuringud ja alustab nüüd asukohavalikuga, rääkis ETV hommikusaates Sandor Liive. Kuigi juttu on olnud Kundast, siis pole see veel kuidagi kindel.

"Me ei ole kindlalt Kundat valinud, kuid Viru-Nigula kohalik võim on ise sellest huvitatud," rääkis Liive intervjuus Liisu Lassile. "See võib olla üks variante. Sadam on lähedal, sinisavipinnas, mis annab vajaliku stabiilsuse. Aga me alles hakkame tegema uuringut."

Üle 150 MW võimsusega elektrijaama asukoha saab määrata ainult riikliku eriplaneeringuga.

"Ühtegi tuumajaama ei saa rajada salaja," tõdes Liive. "Kui me täna [arutelude ja uuringutega] ei tegele, siis 10 aasta pärast pole meil võimalik valikut teha."

Liive ütles, et Fermi Energia tuumajaam võiks optimistliku stsenaariumi täitumisel valmida 2030. aastate alguses.

Fermi Energia on sihiks võtnud moodsa, väikese 200-300 MW võimsusega modulaarse tuumajaama rajamise. Võrdluseks: Eesti koguelektritarbimine valgel ja soojal jaaniööl on 400 MW.

"Meie lähedal on mitmeid tuumajaamu [Rootsis, Soomes ja Venemaal ümber Läänemere], kuid meil endal seda CO2 vaba ja ennustatava hinnaga elektri allikat ei ole," märkis Liive.