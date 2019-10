Allkirjastatud kokkuleppe eesmärk on analüüsida väikse keevveereaktori BWRX-300 rajamise majanduslikku teostatavust, asukohavalikut ning hinnata Eesti regulatiivset raamistikku.

"Väike moodulreaktor BWRX-300 on läbimurdetehnoloogia, mis on kulutasuvuse poolest konkurentsivõimeline maagaasi ning taastuvenergiaga ning oleks meie hinnangul ideaalne lahendus Eesti süsinikuheitmeteta energiavarustuse jaoks," ütles GEH tuumajaama projektide asepresident Jon Ball. "Töötame koos Fermi Energiaga, et tõendada selle innovaatilise reaktortehnoloogia ohutust, tehnilist võimekust ning kulutõhusust."

Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets ütles, et keevveereaktorid on Põhjala riikides aastakümneid ohutult, töökindlalt ja ökonoomselt töötanud, olles seejuures olulisteks suuremahulisteks süsinikheitmeta energia allikateks. "BWRX-300 reaktor muudab selle tehnoloogia 21. sajandi avatud elektriturul konkurentsivõimeliseks ja teostatavaks investeeringuks."

BWRX-300 on 300MW-elektrilise võimsusega loomuliku ringlusega ning passiivjahutusega keevveereaktor, mille aluseks on Ameerika Ühendriikide Tuumaregulatsiooni Komisjoni poolt litsentseeritud reaktoritüüp ESBWR.

Tulenevalt olulisest tehnilisest lihtsustusest, hindab GEH, et BWRX-300 nõuab 60 protsenti vähem kapitalikulu megavatt võimsuse kohta kui teised väiksed moodulreaktorid või olemasolevad suured tuumareaktorid.

GE Hitachi on 2007. aastal moodustatud tuumaenergeetika suurfirmade General Electric ja Hitachi ühisettevõte peakontoriga Wilmingtonis USA-s, mis on rajanud 70 keevveereaktorit üle maailma. GE disaini alusel on rajatud ka Rootsi Oskarshamni ja Forsmarki ning Soome Olkiluoto 1 ja 2 reaktorid.

Fermi Energia avaldab Eesti, Soome ja Belgia spetsialistide koostatava teostatavusanalüüsi "Väikse moodulreaktori sobivus Eesti elektrienergia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks" Tallinnas toimuval konverentsil 28. jaanuaril 2020.