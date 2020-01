Postimehe peatoimetajana tööd alustav Mart Raudsaar ütles ERR-ile, et kuigi ta tahab viia ajalehe kasumisse, ei hakka Postimees konkureerima kollases segmendis Õhtulehega. Raudsaar ei pea põhjendatuks kriitikat Postimehe omaniku soovil tehtud "Meie Eesti" külgede vastu, kuid soovib need rohkem integreerida kogu toimetusega.

Postimehe peatoimetaja koht on olnud nii-öelda pakkumisel pärast Peeter Helme lahkumist ja läbi käis erinevaid nimesid. Kuidas teieni jõuti?

Seda ma ei oska kommenteerida, mis on varem toimunud. Aga üleüldse mitte palju aega tagasi soovis Postimehe omanik (Margus Linnamäe - toim) minuga rääkida. Vahetasime mõtteid ja nii see läks.

Te olete olnud kunagi ka Isamaa erakonna liige, kuhu kuulub ka Postimehe omanik Margus Linnamäe. Kas te sobisite omanikule maailmavaateliselt?

Ma usun, et te teate, et ma lahkusin Isamaast 2002. aastal ja üldse mitte meeldivatel asjaoludel. Ma olin Isamaa aukohtus teatud põhjustel. Need põhjused olid tingitud sellest, et ma olin tagatoapoliitika vastu. Nii et ma arvan, et minu sõltumatus ei tohiks küll olla kuidagi kahtluse all. Arvestades ka seda, et ma olen kümme aastat teinud meediaettevõtete liidus tööd. Keegi pole seda küsimust tõstatanud varem.

Aga olete rahvuslane?

Mis see tähendab?

Kuidas te ennast ise maailmavaateliselt defineerite? Et lugejad teaksid, kellega on Postimehe uue peatoimetaja puhul tegu?

Kuna ka EKRE nimetab ennast rahvuslaseks ja kui ma võtan nii- või teistsuguse positsiooni, ei tule sellest mitte midagi head. Aga püüdes vastata teie küsimusele, siis ütlen, et ma olen normaalselt mõtlev Eesti inimene.

Ajalugu kordub, et 2003. aasta novembris sai Postimehe peatoimetajaks tollane Ajalehtede Liidu tegevjuht Tarmu Tammerk, kes pidas vastu ühe aasta. Samast kohast leitakse inimesi, miks?

Ma arvan, et see on tunnustus Eesti Ajalehtede Liidule ja Eesti Meediaettevõtete Liidule tänase nimega. Järelikult on see valdkond, mis inimest hästi ette valmistab selleks tööks.

Te meediaettevõtete liidu juhina teate hästi, mis toimub teistes väljaannetes. Kas te siin huvide konflikti ei näe, et lähete nüüd selle teadmistepagasiga Postimehe peatoimetaja ametikohale?

Mina olen teinud oma tööd meediaettevõtete liidus kõigi hüvanguks. Tõesti, praegu ma pean hakkama tegema seda ühe konkreetse ettevõtte hüvanguks. Aga ma ei saa aru, milles võiks seisneda huvide konflikt?

Te teate, kuidas Äripäev toimetab, kuidas Ekspress Meedia väljaanded toimetavad, millised mured neil on.

Ma toon sellise võrdluse. Iga mõistlik inimene või ka ka ajakirjandusõppejõud näeb kõrvalseisjana, et mind ei ole meediaettevõtete liidus pühendatud mingitesse tohututesse saladustesse. Et see on ikkagi nagu ÜRO, kus ollakse laua ümber, lahendatakse ühiseid probleeme. Aga see ei tähenda, et ma nii-öelda eviksin juurdepääsukoode ühe või teise riigi tuumaarsenalile.

Ka Merili Nikkolo lahkus Postimehe vastutava väljaandja kohalt. Kas see tähendab, et teil on nüüd peatoimetaja ja vastutava väljaandjana suurem otsustusõigus kui oli Peeter Helmel?

Minu palve oli, et juhtimisstruktuur Postimehes oleks lihtne. See tähendab seda, et mina vastutan sisu valdkonna eest tervikuna ja sellesse keegi ei sekku.

Nii et kui turundusosakonnast helistatakse, et ärge tehke sellest ettevõttest lugu, sest meil on suured reklaamilepingud tulemas, siis teie seisate sellele kategooriliselt vastu?

Jah, arvan küll.

Kuidas te hakkate komplekteerima üsna hõredaks jäänud Postimehe ajakirjanike ridu? Näiteks uurivat toimetust peaaegu ei ole enam. Kas teiste ajakirjandusväljaannete töötajatel on oodata kopsakaid pakkumisi Postimehe poolt?

No selle ma jätan praegu enda teada.

Aga hakkate uusi inimesi otsima?

No te ju ise ütlesite, et mõni toimetuse osakond on suhteliselt vähe komplekteeritud. See on kõik õige, see on vajalik.

Te ütlesite, et te hakkate sisu eest vastutama. Mida te seal muuta kavatsete, mis vajab hädasti parandamist?

Siin ma ka enne sõna ei võta, kui ma ei ole seda saanud toimetuse sees arutada. Sest see ei saa olla mitte minu üksikotsus, vaid see on ühine läbi arutatud asi ja meeskonnatöö vili.

Kui te omanikuga rääkisite, siis kas omanik lubas teile, et rahavood jätkuvad nii nagu varem? On ju teada, et ajaleht eraldi kui ka Postimees Grupp on rängas miinuses.

Jällegi, me peaksime defineerima, mis on ränk miinus.

Miljonid eurod!

Miljonid eurod... No ma arvan, et see päris nii nüüd ka ei ole, et Postimees on väga-väga kahjumlik asi. Selge on see, et ta ei ole kasumlik. Aga juhatuse esimees Andrus Raudsalu on avalikkuses öelnud, et plaan on viia Postimees kasumisse nelja aastaga. Ja see on kava, mida ka mina soovin toetada.

Kas see tähendab, et rohkem kollast segmenti saab tulevikus olema Postimehe veergudel või loodate kasumisse jõuda senise suuna jätkamisega?

Minu meelest on kollane segment väga hästi täidetud praegu Õhtulehe poolt, kes teeb seda äärmiselt kvaliteetselt. Ja ma ei näe selles segmendis põhjust temaga konkureerida.

Postimehe vahel on vähemalt minu jaoks väga kummalised leheküljed, mille nimi on "Meie Eesti". Kas need mitte-ajakirjanike toimetatud üllitised jäävad teie peatoimetajaks oleku ajal alles?

Minu seisukoht selles on teada. Ma olen seda ERR-ile mõned aastad tagasi kommenteerinud. Minu meelest on "Meie Eesti" osa ajakirjandusest. Probleem oli varem see, et need ei allunud toimetuse ühtsele juhtimisele. See probleem on nüüd lahendatud. See asi allub mulle. Ja ma kindlasti kavatsen seda ülejäänud toimetusega rohkem integreerida.

Aga ma ei saa siiamaani sellest aru, et mis tekitab osades inimestes meelehärmi, et elukogenud inimesed tulevad ja panustavad ajakirjandusse. Ameerikas on see täiesti arvestatav ja võimalik mudel, et võetakse inimesi muudelt eluvaldkondadelt. Aga tõsi, nad peavad olema integreeritud toimetusse.