Kuna Raudsaare peatoimetajaks minek toimus sisuliselt üleöö, jäi meediaettevõtete liit neljapäevast juhita. Uus juht loodetakse leida kuu aja jooksul.

Meedialiidu neljapäeval kogunenud nõukogu otsustas erakorralise punktina arutluse alla tulnud uue juhi valimiseks panna välja avalikud töökuulutused, ent paralleelselt otsitakse juhti ka sihtotsinguga.

"Me otsustasime, et me kuulutame esmaspäeval välja konkursi uue juhi kohale ja tähtajaks paneme kaks nädalat. Praegu just leppisime sõnastuse kokku ja [kuulutuse] avaldavad liikmeslehed. Siis vaatame, et kes ja kuidas ja mismoodi. Meil on mõned kandidaadid mõttes ka, aga mõtlesime, et teeme avaliku konkursi. Aga ei taha midagi siin enne lukku panna, siin võib huvitavaid inimesi tulla veelgi," kommenteeris meedialiidu nõukogu liige Meelis Mandel ERR-ile. "Veebruari lõpuks või märtsiks võiks ikka uus juht olla kombel või teisel ametis."