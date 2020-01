Mandel meedialiidu uuest juhist: ta peab olema inimene, kes ei ärrita

Meediaettevõtete liidu senise juhi Mart Raudsaare kerkimine Postimehe uueks peatoimetajaks juhtus nii äkki, et liidu liikmed kuulsid sellest täna alles uudise vahendusel, mistõttu pole uut kandidaati ametikohale veel olemas.

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ütles, et meediaettevõtete liidu nõukogu koguneb teisipäeval, kus asja arutatakse.

"See on normaalne elukäik, eks tuleb panna kuulutus üles, hakkame otsima uut meedialiidu tegevjuhti," ütles Mandel.

Ta kinnitas, et praegu veel konkreetset nime pole, keda võiks uue juhina näha.

"Eks ta peab olema selline inimene, kes ei ärrita, vaid suudab meedialiidu poolt olla kõneisikuks avalikkuse poole, aidata ka lobile kaasa, sest et ei ole ju saladus, et Eesti meediaettevõtted on nii-öelda väiksemas või suuremas mahus kogu aeg olnud kõnelustes poliitikutega, puudutab see siis digitellimuste käibemaksumäära või mida iganes. Tööstusharu esindajana peaks ta olema aktiivne. Teistpidi, et ta oleks selline avalik nägu ka, kes meediaettevõtete poolt sõna võtaks. Aga ma nime ei oska veel öelda," ütles Mandel.

Seda, et Raudsaar Postimehe peatoimetajana mingi eelise saaks, sest valdab konkurentide ärisaladusi, Mandeli hinnangul ei ole, sest liiduliikmed neid omavahel ei vahetanud.

"Seda konflikti ma ei näe. Tegelikult meil ei ole selliseid suuri saladusi ja ega ta tegelikult väga hästi kursis ei ole ka. Pigem tahaks, et me oleks seesmiselt palju avameelsemad," ütles Mandel. "Omavahel jagame infot näiteks reklaamikäivete osas, aga tegelikult ei jaga infot tellijate käivete osas."

Pärast pikki läbirääkimisi on liidu liikmed jõudnud kokkuleppele tellijate numbrite avaldamises, ent mis kujul see hakkab toimuma, pole veel täpselt kokku lepitud.