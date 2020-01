EKRE reiting on kõrgem maapiirkondadest pärit valijate seas, kuid Keskerakonnal linnades elavate inimeste seas. Teiste erakondade puhul linn ja maa olulist erinevust ei too.

Turu-uuringute AS tõi välja erakondade eelistused erinevates sotsiaaldemograafilistes gruppides, võttes aluseks ainult valimiseelistust omavad vastajad.

Sugu

Meeste seas on võrdselt kõige populaarsemad erakonnad Keskerakond (mida valiks 24 protsenti meestest), EKRE (vastavalt 23 protsenti) ja Reformierakond (22 protsenti).

Naiste seas on kõrgeim toetus Reformierakonnale (28 protsenti) ja Keskerakonnale (24 protsenti), samas kui EKRE valijaid on naiste seas meestega võrreldes oluliselt vähem (naistest valiks EKRE-t 14 protsenti).

Vanus

Üle 74-aastaste valijate seas on kõige populaarsem erakond Keskerakond (30 protsenti). 50-74-aastaste valijate seas on pea võrdselt kõrge toetus Keskerakonnale ja EKRE-le (Keskerakonda toetab 30 protsenti ja EKRE-t 25 protsenti).

25-49-aastaste seas on kõige eelistatum Reformierakond (36 protsenti). Nooremad valijate puhul ei eristu ühte-kahte erakonda, mida eelistataks teistest märgatavalt rohkem. 18-24-aastaste valijate seas on pea võrdselt Keskerakonna (21 protsenti), SDE (21 protsenti), EKRE (19 protsenti) kui ka Reformierakonna (17 protsenti) toetajaid.

Rahvus

Keskerakonnatoetus mitte-eestlastest valijate seas on samal tasemel nagu detsembriski - 66 protsenti. Eestlastest toetab Keskerakonda 16 protsenti.

Eestlaste seas on toetuselt esikohal Reformierakond (28 protsenti), teisel kohal EKRE (21 protsenti) ning kolmandal Keskerakond (16 protsenti). Sotsiaaldemokraate toetab 11 protsenti, Eesti 200-t üheksa protsenti ja Isamaad kaheksa protsenti Eesti rahvusest valijatest.

Muust rahvusest valijate seas saab Keskerakonna järel enim toetust Reformierakond (kümme protsenti), sotsiaaldemokraate toetab kuus protsenti, Eesti 200 neli protsenti ja EKRE-t kolm protsenti muust rahvusest valijaist.

Haridus

Kõrgharidusega vastajad toetavad kõige sagedamini Reformierakonda (33 protsenti) ning kesk-, kutse- või keskeriharidusega vastajad Keskerakonda (29 protsenti).

Alg- või põhiharidusega vastajate seas oli võrdne toetus nii EKRE-le (27 protsenti), Keskerakonnale (26 protsenti) kui Reformierakonnale (26 protsenti).

Toetus Keskerakonnale ja EKRE-le on keskmisest madalam kõrgharidusega inimeste seas, toetus Reformierakonnale aga kesk-, kutse- või keskeriharidusega vastajate seas.

Regioon

Keskerakond on endiselt kõige populaarsem erakond Ida-Virumaal. Oma eelistust väljendanud vastajatest toetab seal Keskerakonda 50 protsenti.

Tallinnas on Keskerakonna ja Reformierakonna toetus pea võrdne (Keskerakonda toetab 28 ja Reformierakonda 30 protsenti pealinlastest.

Mujal Põhja-Eestis (v.a Tallinnas) on kõige populaarsemad Reformierakond (28 protsenti) ja EKRE (24 protsenti). Sama on seis ka Lääne-Eestis (Reformierakonda ja EKRE-t toetab võrdselt 26 protsenti elanikest). Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis on kõige populaarsemad EKRE (Kesk-Eestis 25 ja Lõuna-Eestis 23 protsenti) ja Keskerakond (Kesk-Eestis 23 ja Lõuna-Eestis 25 protsenti).

Linn/maa

EKRE reiting on kõrgem maapiirkondadest pärit valijate seas. EKRE toetus maal on 25 protsenti ja linnades 14 protsenti. Keskerakonna toetus on linnades 29 protsenti ja maal 17 protsenti.

Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Isamaa toetus maal ja linnas oluliselt ei erine.

Sissetulek

Keskerakonna toetus on suurim vastajate seas, kelle keskmine sissetulek kuus pere liikme kohta jääb alla 500 euro (35 protsenti).

Alates 650-eurosest keskmisest sissetulekust pere liikme kohta kuus on populaarseim Reformierakond. Kõige jõukamas valijate grupis (üle 1000 euro leibkonna liikme kohta) toetab Reformierakonda 42 protsenti valijaist.

EKRE toetus on üle 1000-eurose sissetulekuga rühmas pisut madalam kui madalama sissetulekuga rühmades (üle 1000-eurose sissetulekuga inimestest toetab EKRE-t 13 protsenti ja kuni 1000-eurose sissetulekuga inimestest 21 protsenti).