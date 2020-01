Jaanuar oli Keskerakonnale kohalikus poliitikas lüüasaamise kuu: võim kaotati kõigepealt Tartus ja seejärel Valgas, vahendasid Raadio 4 uudised.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb pidas selle peamiseks põhjuseks erakonna tugevust eri piirkondades, mis ei meeldi nende konkurentidele.

"Kui mõnes linnas vahetub võim ja Keskerakond kaotab positsioone, siis räägivad kõik sellest kohe. Kui aga Keskerakond tuleb kuskil võimule, jääb see tõenäoliselt tähelepanuta," sõnas ta. "Näiteks hiljuti vahetus võim Rakveres ja linnapeaks sai keskerakondlane."

Narvas kaotas Keskerakond võimu juba 2018. aastal, kui linnavolikogu liikmed lahkusid lahkhelide tõttu Jüri Ratasega Keskerakonnast. Narva piirkonna juht Yana Toom ütles, et tegelikult kaotasid tsentristid võimu juba ammu enne seda.

"Narva kohta ei saa ma öelda, et meil seal mingit võimu üldse oli. Võib-olla kunagi, 10 aastat tagasi oli, aga viimastel aastatel oli see nagu frantsiis," lausus Toom.

Nädal aega tagasi kohtusid Keskerakonna esindajad Narva linna juhtidega. Kohtumise teemat Keskerakond ega Narva esindajad ei avaldanud.

Korb ütles, et Keskerakond ja teised parteid suhtlevad Narva juhtidega, aga linnajuhid ise otsustavad, kuidas tegutsevad ja millised valikud tulevikuks teevad.

"Pole mõtet spekuleerida, kui inimestel on see soov, siis partei analüüsib seda väga tõsiselt," ütles ta võimaluse kohta, et Narva linnajuhid Keskerakonda naasevad.

Toomi hinnangul otsivad nende endised erakonnakaaslased Narvas võimalust parteisse naasta ning Keskerakond on avatud läbirääkimisteks kõigi Narva poliitiliste jõududega. Toom ise soovib organisatsiooni Narva piirkonna juhtimisest loobuda.

"Uskumatult koormav on elada Brüsselis ja käia vähemalt kaks korda kuus Narvas. See on logistiliselt väga keeruline ja isiklikul põhjusel tahaksingi lahkuda," lausus ta ja lisas, et see eeldab talle niisuguse asemiku leidmist, kes on valmis ohverdama sama palju aega, energiat ja raha ning parteis käivad selle üle arutelud.

Suure tõenäosusega saab piirkonna esimehe kandidaadiks Toomi sõnul Dmitri Dmitrijev, kellega nad on sellest võimalusest juba rääkinud ja kelle kandidatuuriga Toom ise rahul oleks.