Eesti haiglad pakuvad Vene patsientidele nukleaar-meditsiini ravi

Nukleaar-meditsiinis kasutatakse väikestes kogustes radioaktiivset ainet erinevate haiguste, sealhulgas paljude vähivormide raviks. Patsiendid tulevad Eestisse sageli Peterburi kaudu, mille ravikeskusel on koostöö Põhja Eesti Regionaalhaiglaga (PERH). Veel käiakse ravil Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Kui patsient haiglasse ravile tuleb, suletakse ta PERH-i nukleaarmeditsiini osakonna palatisse mitmeks päevaks, näiteks kilpnäärmevähihaigele võib see saada koduks kuni nädalaks.

"Kuna on tegemist radioaktiivse raviga, siis patsient tuleb siia palatisse mitmeks päevaks. Ta peab siin viibima üksinda ja ka personal suhtleb temaga ukse tagant," selgitas PERH-i nukleaarmeditsiini osakonna juhataja kohusetäitja Liina Karusoo ERR-ile.

Samas on ruum, kus personal saab jälgida palatis olevat patsienti - nagu jälgitakse kosmonauti. Ravimiks on radioaktiivne jood, mis antakse patsiendile kapslina. Et kilpnääre tõmbab joodi, on tegemist pommiga, mis hävitab kilpnäärmevähist nakatunud rakke. Patsiant saab välja, kui kiirgust enam ei ole.

PERH-i nukleaarmeditsiini palatites oli läinud aastal umbes sada patsienti, kellest kaks kolmandikku on endise Nõukogude Liidu riikidest. Sealsed haiglad pakuvad patsientidele välismaa ravivõimalusi, sest kohapeal ei jõuta kõiki vastu võtta. PERH-il on koostööleping ühe Peterburi ravikeskusega.

"Me suudame seda teenust pakkuda odavamalt kui Šveitsis või Saksamaal. Ja me pakume neile teenindust nende emakeeles," selgitas Karusoo.

Eesti inimestele tasub ravi haigekassa, välismaalased maksavad ise.