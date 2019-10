Kanep ja kitsamalt ravikanep on vastuoluline teema. "Pealtnägija" on ennegi kajastanud, kuidas väljapääsmatus olukorras inimesed kasutavad seadust rikkudes kanepit vaevuste leevendamiseks. Kuid 45-aastane nelja lapse ema Eeva Tiivas, kellel on diagnoositud fataalne ajukasvaja, astus veel sammu kaugemale. Kuna standardsed ravivõtted teda sisuliselt ei aita, otsustas Eeva sõita USAsse, et tarvitada seaduslikult ravikanepit. Tema lugu paneb küsima – isegi kui lauslegaliseerimine ei tule veel kõne alla, miks keelata üliraskes olukorras inimestel haarata õlekõrrest?

Viimsis elava aiakujundaja Eeva ja betoonpõranda firma omaniku Erki jaoks algas katsumus 18. juunil, täpselt neli kuud enne USA-sse sõitu.

Olukord oli murettekitav, aga arstide hinnangul mitte kriitiline, mistõttu plaaniline operatsioon määrati septembrisse ja Eeva saadeti koju.

Augusti alguses sattus Eeva ülitugevate peavaludega uuesti EMOsse ning talle tahtu i MRT-uuringud. Avastati, et kasvaja oli kuu ajaga muutunud paari sentimeetrisest kuni ligi tennisepalli suuruseks.

Järgmisel päeval tehti operatsioon, mis läks nii edukalt kui antud olukorras minna sai. Samas hoiatasid arstid, et kasvaja võib tagasi tulla ja ka uus operatsioon ei ole välistatud.

Operatsioonil eemaldatud võõrkehast võetud proovi lõplikud tulemused tulid septembris ja kinnitasid kartusi. Eeval on agressiivne ajukasvaja nimega glioblastoma multiforma – üks halvim diagnoos, mida võib saada.

"Esiteks, see haigus on ravimatu. Teiseks, siin räägime elukuudest, et elupikkusi mõõdetakse elukuudes, mitte eluaastates. Ja kolmas asi, see haigus oluliselt halvendab elukvaliteeti, kehalise ja vaimse võimekuse languse tõttu," rääkis PERHi onkoloog Irina Kerna.

Glioblastoomi haigestub 2-3 inimest 100 000-st ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse jõuab 25-30 patsienti aastas. Olenemata, kui hästi kasvaja eemaldamise operatsioon läheb, tuleb ta alati tagasi.

Karmid väljavaated esitas Eevale ja Erkile PERHi onkoloog Irina Kerna. Tüüpiline raviplaan näeb pärast kirurgiat ette keemia- ja kiiritusravi, aga abikaasad olid selleks hetkeks teinud kõvasti kodutööd ja otsustasid sellest loobuda seda enam, et kõrvalmõjud oleks rängad.

Erki kammis lugematuid tunde internetti, tutvusringkonda ja eksperte üle maailma. Selle tulemusel muutis Eeva põhjalikult oma toitumist, aga avastati, et peamine päästerõngas võib olla kanep. Üle maailma on mitmeid juhtumeid, kus sarnase kasvajaga justkui lootusetuks tunnistatud patsiendid on tänu kanepile veel aastaid hiljem elus, mõned isegi tervenenud.

"Ma tahan ka nende hulgas olla. Ma tahan terveks saada, mul on neli väikest last, eks ole. Ma tahan veel nende lapselapsi näha," ütles Eeva.

"Ma ei tunne mitte mingit tõmmet mingisuguste uimastavate ainete suhtes. Samamoodi minu abikaasa mitte. Et see teema ei huvita meid üldse. Meid huvitab see, kui me tahame olla terved, siis meil läbi sellise aine on selleks võimalus," ütles abikaasa Erki.

MTÜ Ravikanep esindaja, molekulaarbioloog Siim Siimuti sõnul on Eesti patsiendid siiani kasutanud kanepit peamiselt kõrvalmõjude leevendamiseks, aga mitu soliidset teadusasutust maailmas uurivad ka selle vähivastast mõju.

"Keegi ei hõiska veel nüüd kõvasti, et kanep ravib vähki. Aga sellist pre-kliinilist tööd on tegelikult tehtud päris mitme erineva vähiraku liiniga nii raku tasemel kui ka loomades, aga inimesteni on jõudnud, jah, ainult glioblastoma multiformaga. Seal on selline topeltefekt, et ühest otsast me saame leevendada neid negatiivseid kõrvalnähtusid, mis kaasnevad konventsionaalse vähiraviga, ja teiselt poolt, kui sellele lisaks on veel mingi konkreetne otsene vähivastane mõju, siis see on kindlasti väga perspektiivikas," rääkis Siimut.

Muude preparaatide kõrval neelabki Eeva kolm korda päevas 50 tilka Eestis kättesaadavat kanepiõli. Probleem on, et siin ametlikult müüdavad ekstraktid ei tohi sisaldada psühhoaktiivset ehk joovet tekitavat komponenti THC-d, aga just see aitab väidetavalt vähi vastu.

"See on selle loo juures minu jaoks vast üks kõige suuremaid küsimusi. Et me täna kogeme olukorda, kus minu abikaasal on diagnoos, mille osas lootust ei ole, siis kuskil istub anonüümne ametnik, kes on otsustanud, et noh mis seal ikka siis, et siis tema ei pea elama," ütles abikaasa Erki.

Eeva pere otsustas Kaliforniasse sõita kaks kuud pärast operatsiooni. Keegi ei tea kaugel vähk on, kuid Eeva kõne on konarlik, esinevad mäluraskused ja peavalud.

Kalifornia on üks USA osariikidest, kus meditsiiniline kanep on lubatud. "Me oleme justkui nagu sellises olukorras, kus me tahaksime käituda igati seaduslikult ja lihtsalt selleks, et seda, no selleks ei olegi täna ruumi. Et sa pead lihtsalt olema, ma ei tea siis, kurjategija või, selleks, et ellu jääda. Ja see tundub minu jaoks nii ebainimlik ja nii kuidagi mõistetamatu," ütles Eeva koos abikaasaga.

Irina Kerna patsiendid on kanepi võimaliku kasuliku toime ennegi jutuks võtnud, aga ta ei tea kedagi, kes oleks samal moel USAsse sõitnud. Ka tema möönab, et huvitavaid uuringuid on tehtud, kuid on skeptiline, et kanepist saab onkoloogias tunnustatud ravim.

"Me ei saa väita, et see raviviis või siis see alternatiivotsus või see alternatiivravi on toimiv," ütles Kerna.

Samas, kuna ta Eevat oluliselt aidata ei saa, ei näinud onkoloog ka põhjust kanepikatsetust takistada. "Teades seda, et meie raviga oodatav tulemus võiks olla kuskil pooleteise-kahe aasta ringis ja inimesel jääks väga kripeldama, et nad jätsid proovimata seda, mis nad tahtsid algusest peale, siis, ütleme niimoodi, et kui nad käisid mul kaks korda vastuvõtul ja kui nad lõplikult ütlesid, et ei, siis ma kolmandat korda ei hakanud kutsuma," lisas Kerna.

Nagu ravikanepi eestkõnelejad ei soovita veel konventsionaalsest ravist täiesti loobuda, ei pane ka abikaasad kõike ühele kaardile, aga kanepil on nende meelest võtmeroll selles arsenalis, millega kuri kasvaja ajust välja ajada.

Suurte lootustega ette võetud reis, sai ootamatu pöörde. Eeva jõudis Kalifornias olla umbes nädala, kui peavalud läksid nii hulluks, et naasti kiirkorras Eestisse. Täna hommikul analüüsis arstide konsiilium olukorda ja praegu paistab, et tuleb uus lõikus, misjärel jätkatakse mitmete ravimite kokteiliga, kuhu kuulub ka kanep Ameerikas. Kes tahab arengutega kursis olla ja ka rahaliselt aidata, saab infot Facebooki lehelt "Aitame Eevat".