Riik loodab näha tulevikus maakondade suuruseid omavalitsusi

Riigihalduse minister Jaak Aab leiab, et omavalitsuste ühinemine võiks jätkuda ka tulevikus. Ettevalmistamisel olevas eelnõus nähakse ühe võimalusena hakata maksma ühinemistoetust, kui tekkiv omavalitsus on maakonna suurune.

Kui mahukas toetus olema saab, on Aabi sõnul veel vara öelda ja maakonna suuruste omavalitsuste sündi näeb ta reaalsena alles 2025. või 2029. aasta kohalike valimiste ajal ja see oleks vabatahtlik protsess.

Aabi sõnul võiksid nii suured omavalitsused saada endale koos täiendava rahastusega suurema rolli näiteks sotsiaalpoliitikas ja praegu riigile kuuluvate kõrvalmaanteede hooldamisel.

"Riik ei pea kõike Tallinnast korraldama. Kohalikku elu korraldab omavalitsus ja ta võiks ka saada rohkem õigusi ja rohkem ülesandeid muidugi koos rahaga," ütles Aab.

Ministri sõnul on räägitud ka näiteks esimese tasandi tervishoiust. "Me oleme tõsise probleemi ees, me ei leia neid inimesi siia. Kas ei võiks anda kunagi rolli omavalitsusele selle korraldamisel?" märkis Aab.

Läänemaal veel kaheldakse ministri idees

Läänemaa kahe suurema omavalitsuse juhid on maakondlike omavalitsuste idee kohta äraootaval seisukohal. Vormsi vallavanem näeb mõttel jumet juhul, kui Vormsi jaoks säiliks väikesaare eristaatus.

Läänemaal on peale haldusreformi kolm omavalitsust: Haapsalu linn, Lääne-Nigula vald ja Vormsi saar. Elanikke on kokku veidi alla 21 000. Haapsalu linnapea Urmas Suklese hinnangul tegi Haapsalu õige otsuse, et haldusreformi ajal maakondliku valla ideega kaasa ei läinud.

"Kui nüüd teha selline maakonna suurune omavalitsus, siis kindlasti tuleb kuidagi seal arvestada ka sellega, et selle maakonna suuruse omavalitsuse üks osa on maakonnalinn, kes hakkab kandma seda suuremat koormust. Seda tänastes tingimustes kahjuks veel ei arvestata," ütles Sukles.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus leidis, et printsiibina pole idee halb, kuid eelmisest reformist on möödas liiga vähe aega, et selle tulemusi täielikult hinnata saaks ja uuega kiirustada pole mõtet.

"Sellega peaks kaasnema ka kvalitatiivne hüpe omavalitsuse ülesannetes. Siin on räägitud näiteks gümnaasiumihariduse uuesti omavalitsustele andmisest, miks mitte kutseharidus, samamoodi töötukassa süsteem. Tegelikult siis võiks anda omavalitsustele tõepoolest väga kandva rolli kogu regiooni toimetamises ja võtta need ülesanded riigilt ära," rääkis Lõhmus.

Vormsi vallavanem Ene Sarapuu arvas, et maakonda hõlmava omavalitsuse ideed tasub kaaluda, kuid Vormsil peaks sellesse kuuludes säilima väikesaare eristaatus.