USA poliitikas mõjukal raadiohäälel Rush Limbaugh'l on vähk

Konservatiivist populaarne USA raadiohääl Rush Limbaugh teatas esmaspäeval, et tal on kaugelearenenud kopsuvähk, kuid lubas ravi saamise ajal oma mõjukat raadiosaadet jätkata.

Limbaugh teatas vähist oma saates. "Positiivne on see, et mul diagnoositi kaugelearenenud kopsuvähk. Diagnoosi kinnitasid kaks meditsiinilist institutsiooni 20. jaanuaril," lausus ta.

Limbaugh lisas, et kuigi ta võib mõned saated vahele jätta, siis on tema kavatsus teha oma saadet iga päev nii hästi kui võimalik, sest ta saab sellest oma töös enim rahuldust.

Limbaugh on sama saadet teinud 1988. aastast ning teda peetakse president Ronald Reagani ametiaja järgse aja märkimisväärselt mõjukaks konservatiivide suunanäitajaks. Vastased on teda süüdistanud vandenõuteooriate ja valeinfo levitamises.

USA president Donald Trump, kes kandideerib tänavu uuesti presidendiks, soovis esmaspäeva õhtul Limbaugh'le tervist.

"Paljud inimesed ei tea, kui suurepärane mees ja fantastiline poliitiline talent suur Rush Limbaugh tegelikult on. Teist temasarnast pole," kirjutas Trump Twitteris. "Ootan meie sõbra kiiret paranemist."

Limbaugh'le soovis head ka demokraatide presidendikandidaadiks pürgiv Tulsi Gabbard.