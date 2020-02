Haiguslehtede hüvitamine esimesest päevast nõuaks 20 miljonit lisaeurot

Haigusperiood toob töökollektiividesse palju nina luristavaid ja köhivaid kolleege, kes ei taha haiguslehte võtta, sest esimesed kolm päeva on tasustamata, mistõttu annab see järgmisel kuul palka vastu võttes tublisti tunda. Haigushüvitist hakatakse arvestama alates 4. haiguspäevast ning see kulu on tööandja kanda. Haigekassa hüvitab töölt koju jäämist alates üheksandast haiguspäevast.

Haigekassa statistika näitab, et haiguslehti võetakse pigem pikemateks haigusperioodideks: keskmiselt oli haige inimene mullu "sinisel lehel" 13 päeva. Haigekassa hüvitas üle 291 000 haiguslehe ehk kõik need haigestumised kestsid vähemalt üheksa päeva. Kokku kulus hüvitamisele 80,7 miljonit eurot, millega kompenseeriti üle 3,8 miljoni haiguspäeva. See teeb haiguspäeva keskmiseks hüvitissummaks 21 eurot.

4-8-päevaseid haiguslehti võttis pisut üle 13 000 inimese kokku 19 000 korral.

Kõige rohkem haigusjuhtumeid oli mullu lihas- ja sidekoehaigustega, vigastuste-mürgituste ja südame-veresoonkonna elunditega. Kõige rohkem haiguspäevi kogunes aga lihas- ja sidekoehaiguste, vigastuste-mürgistuste ja vähiga.

Perearstid tegid haigekassale ettepaneku haiguslehtede määramine ja haiguspäevade tasustamine ümber korraldada. Näiteks pakutakse, et kolmel esimesel haiguspäeval ei peakski inimesed oma haigust tööandjale töövõimetuslehega tõendama ja võiksid koju jääda kokkuleppel tööandjaga. Arstide arvates ei vaja lühemad haigestumised arsti sekkumist ning ära jääksid töövõimetuslehtedega seotud telefonikõned, mis vähendaks perearstikeskuste halduskoormust.

Mullu võttis kuni kolmepäevaseid haiguslehti 7000 inimest kokku 8500 korral.

Kui aga haiguslehe nõue esimese kolme haiguspäeva eest ei kaoks, vaid need muutuksid tasustatuks, kuuluks haigekassa arvutuste kohaselt hüvitamisele 920 000 täiendavat haiguspäeva, mille maksumus oleks möödunud aasta andmete põhjal täiendavalt umbes 20 miljonit eurot.

Siiski ei ole kolme esimese haiguspäeva töövõimetuslehtede kohta praegu ettevalmistamisel olevas esmatasandi tervishoiu tugevdamise seaduse eelnõus muudatusi ette nähtud.