Tallinna ülelinnalise vastuvõtuga koolidest ehk niinimetatud eliitkoolidest enamik on lõpetanud 1. klassi astumise avalduste vastuvõtmise ning alustavad koolikatseid. Tung nendesse koolidesse on suur, sest ühele kohale pürgib kuni kümme inimest.

Tallinna inglise kolledž võtab esimestesse klassidesse vastu 48 õpilast, kuid katsetele, mis toimuvad sellel nädalavahetusel, registreerus 443 last. Konkurss on seal seega üle üheksa lapse ühele kohale.

Ka Tallinna reaalkooli tahab registreerunute arvu põhjal astuda umbes üheksa inimest kohale. Samas ütles kooli direktor Ene Saar ERR-ile, et see ei tähenda, et kõik registreerunud kooliküpsuse toimumise päeval ka kohale tuleksid.

"Tavapäraselt jääb tulemata umbes 10-15 protsenti, vahel rohkem. Seega osalejate arv selgub pärast kooliküpsusuuringu toimumist," lisas ta.

Reaalkool paneb esimesse klassi astuda soovijaid proovile 15.-16. veebruaril.

Vanalinna hariduskolleegium avab sealse põhikooli juhataja Alar Saare sõnul ühe poiste- ja ühe tüdrukuteklassi, kummaski hakkab õppima 24 last. Avaldusi tuli kokku 300 ringis, seega on konkurss ühele kohale veidi üle kuue.

Tutvusuuring sisseastujaile oli VHK-s juba möödunud laupäeval, kuid sealt edasipääsenutele korraldab kool eeloleval laupäeval uuringu teise osa.

Üleilinnalise vastuvõtuga on ka Tallinna prantsuse lütseum, kuid seal lõpeb katsetele registreerumine 14. veebruaril.

Lisaks neile koolidele on veel mitu õppeasutust, kus enamik lapsi võetakse vastu elukoha järgi, kuid avatakse ka üks ülelinnalise vastuvõtuga klass. Üks niisuguseid koole on Tallinna 21. kool, kus ülelinnaline vastuvõtt on inglise keele õppesuunaga klassi. Sinna tuli ühele kohale 10 avaldust.

"Arvestades seda, et nende seas on palju ka neid, kes kandideerivad teistesse ülelinnalise komplekteerimisega koolidesse/klassidesse, siis tegelik konkurss nii suur ei ole," sõnas kooli direktor Meelis Kond.

Ülelinnalise vastuvõtuga klassi avavad ka Tallinna saksa gümnaasium, milles konkursiks kujunes üle nelja lapse ühele kohale, ja Kadrioru saksa gümnaasium, millesse pürgijate arv ei ole veel teada, sest seal võetakse avaldusi vastu kuni 13. veebruarini.

Ristiku põhikoolis, kus õpivad valdavalt õpiraskustega või väikeklassi vajavad õpilased, avati alates 2019/2020. õppeaastast ka üks tavaklass, kuhu saavad kandideerida kõik Tallinnas elavad lapsed. Kool alustas sooviavalduste vastuvõtmist sellel esmaspäeval.

Vene õppekeelega koolidest on ülelinnalise vastuvõtuga juudi kool ja Tõnismäe reaalkool ning ühe mitteelukohajärgse vastuvõtuga klassi avavad ka Linnamäe vene lütseum ja Pae gümnaasium.