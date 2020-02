2013. aastal asutatud ettevõtte klientide arv kasvas väljaande teatel mullu maist kuni veebruarini kahekordseks, jõudes kahe miljonini. Praegu on käimas läbirääkimised, et kaasata investoritelt 100 miljonit naela ning ettevõttele lähedalseisvate isikute sõnul peaks Monese väärtus investeeringute kaasamise järel kasvama üle miljardi naela suuruseks.

Monese juht Norris Koppel ütles ERR-ile, et ei saa hetkel investeeringutega seonduvaid detaile kinnitada, välja arvatud seda, et neil on kavas sellel aastal lisakapitali kaasata ning et selle lisakapitaliga planeerib ettevõte kasumisse jõuda 2021. aasta jooksul.

"Investeeringuid kaasame kiire rahvusvahelise kasvu toetamiseks," lisas ta.

Eelmine suurem investeeringute kaasamine oli Monesel 2018. aastal, kui kaasati 60 miljonit dollarit ettevõtetelt nagu PayPal ja British Airwaysi omanik IAG.

Brexitiga seonduv Monese tegevust ja klientide hulka Koppeli sõnul negatiivselt ei mõjuta, kuna nad suudavad teenust pakkuda üle kogu Euroopa ja Suurbritannia nii enne kui ka pärast Brexitit. Ta lisas, et nende klientide arv on Euroopas viimase aasta jooksul kiiresti kasvanud.

"Finantsteenuste laialdase kättesaadavuse tagamine kõigile inimestele vaatamata nende passi värvile on Monese üks alustaladest. Meie klientidele ei muutu Brexiti tagajärjel ei hind ega ka mitte teenuste kvaliteet," lausus Koppel.

2018. aastal oli Monese käive 5,5 miljonit naela ning kahjum 12,7 miljonit naela. Ettevõte tegutseb 31 Euroopa riigis.