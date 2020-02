Segadused Riia linnaduumas ei luba eelarvet vastu võtta

Poliitiline võitlus Riia linnaduumas jõudis neljapäeval uude etappi. Et kolm korda järjest ei õnnestunud koguda pealinna volikogu istungiks vajalikku kvoorumit, annab see Läti parlamendile veel ühe põhjuse linnaduuma laialisaatmiseks.

Praegu on seimi menetluses eelnõu, mille järgi kuulutatakse linnaduuma erakorralised valimised välja seaduserikkumiste tõttu prügimajanduse korraldamisel. Selle lõpphääletus on aga veninud, sest duuma volituste pikendamine erakorraliste ja korraliste valimiste vahelise aja võrra on viinud referendumi toimumiseks vajalike allkirjade kogumiseni.

ERR-i korrespondent Ragnar Kond selgitas, et linnaduuma ümber toimuv on ühelt poolt võitlus parempoolsete parteide, kes on riigis võimul, ja Koosmeele ning teiste parteide vahel, kes on pikalt olnud Riias võimul.

"Riias pole parempoolsed pikka aega võimul olnud ja nüüd tahetakse seda kohta kätte saada. Teisest küljest pole koalitsioonipartnerid Riias ise peale Nil Ušakovsi lahkumist ja arvukaid korruptsiooniskandaale enam nii ühtsed. Täna ebaõnnestus veel üks istung, kus taheti avaldada umbusaldust Ria linnapeale Olegs Burovsile," rääkis Kond.

Seim valmistus vastu võtma otsust erakorraliste valimiste väljakuulutamise kohta, aga parlamendi juriidiline osakond märkis selle peale, et need põhjused on pigem otsitud ja pole päris piisavad, et linnaduuma laiali saata.

Kondi sõnul kannatavad tekkinud olukorra tõttu eelkõige riialased, sest linna eelarve on vastu võtmata. "Eelarve järgi tõusevad õpetajate ja munitsipaaltöötajate palgad, aga need ilmselt ei tõuse, sest praegu saab kasutada ainult 1/12 eelarvest," ütles Kond.