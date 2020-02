"Sel aastal ilmub Diplomaatia tavapärase kümne korra asemel kuus korda," kirjutas ajalehe peatoimetaja Erkki Bahovski reedel ilmunud aasta esimeses lehenumbris ja lisas, et 2021. aastal on võimalikud uued muutused, kuid neist on veel vara rääkida.

Kärbete põhjuseks on peamiselt rahanappus, tunnistas Diplomaatia vastutav väljaandja Madis Mikko. "Meie rahastamine on jäänud samaks, aga elu on läinud märksa kallimaks," rääkis Mikko ERR-ile. Tema sõnul väheneb küll lehenumbrite arv, kuid nende maht jääb endiseks.

"Mingit katastroofi ei ole, kuhugi me ei upu, midagi kinni ei panda, aga peame ajaga kaasas käima," ütles lehe vastutav väljaandja. Ta lisas, et ka lehe sisu ja peatoimetaja jäävad samaks.

Mikko sõnul ei ole Diplomaatia kunagi olnud äriline ettevõtmine, pigem on see Eesti eneseteadvuse projekt.

Rääkides järgmisest aastast, ütles Mikko, et selle osas tulevad otsused sügisel, kuid ta pidas võimalikuks, et leht hakkab ilmuma ainult veebis.

Väljaanne ilmub alates 2003. aastast, enamasti sagedusega kord kuus ning see avaldab kaastöid nii Eesti kui ka välismaa autoritelt – peamiselt poliitikutelt, ajakirjanikelt, diplomaatidelt ja ekspertidelt.

Väljaannet trükitakse ajalehe formaadis. See ilmub reedeti koos ajalehega Sirp, selles on 24 lehekülge ja üksiknumbri letihind on 2.80.

Diplomaatia väljaandjaks on alates 2006. aastast Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK / ICDS), kirjastajaks SA Kultuurileht. Reedel ilmunud Diplomaatia kannab järjekorranumbrit 197/198.