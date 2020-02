Tarbijahinnaindeksi vähene tõus on paljuski tingitud ilmast, mis hinnatõusu tagasi hoidis, ütles Tallinna Ülemiste keskuse direktor Guido Pärnits.

Statistikaameti andmetel olid kaubad ja teenused Eestis jaanuaris võrreldes aastatagusega 1,6 protsenti kallimad, kuid võrreldes detsembriga langes tarbijahinnaindeks 0,4 protsenti.

Guido Pärnits ütles ERR-ile, et jaekaubanduses tuleb väga suur osa rõivaste ja jalatsite müügist ning nende läbimüük on olnud väga väike. Ta pidas seda ka põhjuseks, mis on pannud kauplusi suuremaid allahindlusi tegema.

"Ilm on maailmas üks kõvemaid müügimehi," tõdes ta.

Jõuludel ja aastavahetusel läks müük Pärnitsa sõnul väga hästi ja seega peab paika väide, et eestlane elab järjest paremini.

"Need tarbijahinnaindeksi madalad tõusud, mis tegelikult mingil määral näitavad hoopis seda, et ei lähe nagu hästi, on ikka väga palju tingitud ilmast, mis hinnatõusu tegelikult tagasi hoidis," lausus Ülemiste keskuse juht.

Suurte kaubanduskeskuste rentnikeks on enamjaolt suured ketid, kuid Pärnits ütles, et siiski leidub ka üksiküritajaid, ehkki neil on muidugi raskem.

"Muidugi keskustes, tänapäeva kaubanduses ja ka Eestis domineerivad suured nimed, olgu nad siis maailma või Eesti tasemel, aga õnneks on ka pisikesi poetegijaid, kes püüavad kuidagi oma entusiasmi ja ettevõtlikkust kuhugi suunata," lisas ta.

Statistikaameti teatel mõjutas tarbijahinnaindeksit 2019. aasta jaanuariga võrreldes enim transport, millest põhiosa andsid kallinenud bensiin ja diislikütus. Võrreldes mulluse detsembriga mõjutasid indeksit enim rõivaste ja jalatsite soodusmüügid ning ka kodudesse jõudnud elektri odavnemine ja lennupiletite hind.