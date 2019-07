Oma postituses kiidab Martin Helme Euroopa Liidu ja Nõukogude Liidu ühte patta panemist, kuid peab skandaalseks, et üks riigiametnik, antud juhul Matti Maasikas, "esitab nõudlikus, lausa ähvardavas toonis ülemuse positsioonilt küsimusi ministritele". "Kes sa selline enda arvates oled? Sellise riigivalitsemise lõpetamiseks me valitsuses olemege!", (kirjaviis muutmata – toim.), teatas Helme.

Peaminister Jüri Ratas kirjutas mõni tund pärast Helme postitust enda Facebooki seinal, et Eesti edu ja igapäevane toimimine sõltub väga suuresti meie ametnike ja ametnikkonna tublist tööst ning suurest professionaalsusest. "Meie ametnikud on meie rahva teenistuses, mis tähendab, et nad teevad oma tööd südamest ning kasutavad tööalaselt oma parimaid oskusi ja teadmisi meie kõigi heaks. Eestil on oma selliste ametnikega vedanud," kirjutas Ratas.

Peaminister tõdes, et ametnikuks olemine eeldab ausust ja austust avalikkuse vastu. "Ausus tähendab väga üheselt ka seda, et ametnikel peab olema võimalus viisakalt, erapooletult ning argumenteeritult meie riigielu küsimuste ja võimalike probleemide üle arutada. Ka avalikult, kui vaja. Ka poliitikutega, kui vaja," leiab Ratas.

"Seepärast olen mina tänulik kõigile meie rahva teenijatele, kes oma tööd pühendunult ja ausalt teevad ning meie riigi pärast oma südant valutavad," lõpetas Ratas oma postituse.

Matti Maasikas küsis sotsiaalmeedia vahendusel peaminister Jüri Rataselt ja välisminister Urmas Reinsalult, kas Eesti välispoliitiline kurss on siseminister Mart Helme sõnu arvestades sama, mis varasemate valitsuste ajal.

"Vabariigi valitsuse liige võrdleb Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga. Meie diplomaatidel on üha keerulisem rääkida, et poliitika pole muutunud," kirjutas Maasikas Twitteris, suunates oma säutsu Ratase ja Reinsalu kontodele.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees ja siseminister Mart Helme tervitas teisipäeval Boris Johnsoni tõusmist Ühendkunigriigi peaministriks ning lisas, et on idaeurooplasena valmis uuele juhile jagama teadmisi, kuidas oma riigi suveräänsust taastada, tõmmates sisuliselt võrdusmärgi Eesti Nõukogude Liidust lahkumise ja brittide Euroopa Liidust lahkumise vahele.