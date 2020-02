"Eelmisel nädalal toimus kohtumine, kus arutati kolme erakonna koostööd järgmistel kohalikel valimistel. Volikogu oli üldjoontes positiivselt meelestatud ning see annab mulle võimaluse teemaga edasi tegeleda. Täpsustame detaile ja tuleme teema juurde tagasi," ütles Roheliste juht Züleyxa Izmailova BNS-ile.

"On väga hea meel tõdeda, et Rohelised on täna kahtlemata üle aastate kõige tugevamas seisus," märkis Roheliste aseesimees Kaspar Kurve ning lisas, et erakonnaga on viimasel ajal liitunud hulk aktiivseid liikmeid, neist mitmed Eesti poliitikas täiesti värsked nimed.

"Me oleme viimastel kuudel palju panustanud konkreetse arengustrateegia väljatöötamisse, mis rohelise maailmavaate loodetavasti senisest oluliselt suurema hulga inimesteni viib," selgitas Kurve.

Volikogul planeeriti ka märtsis toimuval üldkogul kahe juhi valimist, milleks eelmise aasta üldkogu omapoolse korralduse andis. Lisaks tegi peasekretär Joonas Laks volikogule ettepaneku toetada mõtet üldkoosolekul juhtide tandemi valimiseks.

"Kui valida kahte juhti, siis nende tandemi valimisel on teatud eelised ükshaaval valimise ees – nad saavad luua ühise visiooni, seda üldkoosolekul ühiselt tutvustada ning erakonna liikmetel tekib võimalus erinevate suundade vahel valida. Kui juhid valida eraldi, võib tekkida olukord, kus nende vahel sünergiat ei teki ning areng on vaevalisem või hoopis äraspidine," ütles Laks.

Muuhulgas olid arutlusel veel resolutsiooni koostamine lageraiete täieliku keelustamise kohta Eestis ning ühiskonnas eutanaasia seadustamise debati algatamine.