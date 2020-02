"Lõppeval nädalal lipsas uudistest läbi teade, et valitsusel on plaanis ära teha üle 20 aasta tegemata jäänud maa korraline hindamine. Loomulikult tekitab see maaomanikes muret, et neile võib kaele sadada ootamatu ja järsk maksutõus. Tahan kõik maha rahustada, et seda pole vaja karta," kirjutas Helme Facebookis.

"Kuigi tõsi on see, et viimasest maa hindamisest saadik on olenevalt piirkonnast maa hind tõusnud keskmiselt 3-6 korda, mõnel pool veelgi rohkem, ei luba me sellist maksutõusu mingil juhul läbi," rõhutas Helme.

"Plaan on praegu selline, et maa hindame ära, aga vajadusel langetame maksu ülemmäära ja lisaks paneme peale tõusuluku 10 protsenti aastas. See tähendab, et ühegi inimese maksuteatis ei saa olla varasema aastaga võrreldes suurem kui kümme protsenti. See tagab, et maksutõus toimub laugelt, enamikel juhtudel ühe või kahekohalise summaga," märkis Helme.

Helme lisas, et maamaksu määr on kohaliku volikogu kehtestada ning kohalik omavalitsus võib otsustada, et uue hindamise järel muudab ta maksumäära nii, et maksuteatis üldse ei suurene. "Oletan, et see saab olema järgmise aasta kohalike valimiste üks oluline teema, sest kogu laekuv raha läheb omavalitsusele."

Lisaks tuleb Helme sõnul silmas pidada, et maa hindamine võtab mitu aastat aega, sest selleks on vaja ära teha mitmed IT-tööd ning leida eelarvelised vahendid selle suhteliselt mahuka töö tegemiseks. "Seega lähiaastatel ei ole maamaksu tõusu vaja karta nii või teisiti," lõpetas ta.