"Turistidele antud elektroonilise viisa numbrid ületasid meie kõige optimistlikumaid ootusi. 1. oktoobrist 2019 kuni 30. jaanuarini 2020 väljastas Venemaa välisministeerium üle 100 000 elektroonilise viisa Peterburi ja Leningradi oblasti külastamiseks," rääkis Pterov.

Suursaadik ütles, et nüüd võib kindlalt öelda, et see muudatus on ennast õigustanud. Petrov lisas, et ka eestlaste huvi Venemaa külastamise vastu on märkimisväärselt suurenenud.

"Eestlastele antud viisad moodustavad umbes 30 protsenti. Mida rohkem eestlasi Venemaad külastavad, seda rohkem arenevad meie riikide vahel majanduslikud, humanitaarsed ja teaduslikud suhted. Olen kindel, et isiklikud kontaktid inimeste vahel tulevad kasuks ja tugevdavad ka riikide kahepoolset suhtlust. Samas kerkib õigustatud küsimus, kas Euroopa Liit ja Eesti sealhulgas on valmis reageerima Venemaa hea tahte märgile samaga," küsis suursaadik.

Elektrooniline tasuta viisa kehtib kuni 30 kalendripäeva, kuid Venemaal tohib selle alusel viibida lubatud regioonis kuni kaheksa päeva. Viisa taotlemise aluseks võib olla turism, aga ka ärireisid või sidemed kultuuri, spordi ja teaduse vallas. Lisaks Peterburile ja Leningradi oblastile on Eesti kodanikel õigus tasuta elektroonilisele viisaga siseneda ka Kaliningradi oblastisse ja jaanuarist ka Kaug-Ida regiooni.