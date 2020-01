"7. jaanuaril umbes kell 17.30 (8. jaanuaril kell 00.30 Eesti aja järgi) tulistas Iraan rohkem kui tosin ballistilist raketti USA üksuste ja koalitsioonijõudude pihta Iraagis," ütles asekaitseminister Jonathan Hoffman avalduses.

Hoffman ei rääkinud tabamustest või kahjudest.

Bagdadis asuv USA sõjaväeametnik ütles Fox Newsile, et esialgsed andmed näitavad, et raketirünnak ei põhjustanud Al-Asadi baasis ohvreid, kuid armee jätkab kahju hindamist. Wall Street Journali andmetel on hukkunud iraaklasi.

"On selge, et need raketid tulistati Iraanist ja et sihtmärkideks olid vähemalt kaks Iraagi sõjaväebaasi, kus paiknevad USA ja koalitsiooni personal Al-Asadis ja Irbilis," ütles Hoffman.

Al-Asadi baasis asuvad Eesti sõjaväelased.

Iraagi armee leitnant, kes oli rünnaku hetkel Al-Asadi baasi lähedal, ütles Wall Street Journalile, et luges kokku üheksa plahvatust. Kurdide peaministri abi ütles ajalehele, et Irbili baasis, mis asub kurdide territooriumil, ei ole andmeid kahjudest.

Fox Newsi andmetel oli rakette kokku 15. Neist 10 tulistas Iraan Al-Asadi baasi pihta, ühe Erbili baasi suunas ja neli raketti ilmselt hälbisid kavandatud kursilt.

Pentagoni andmetel olid mõlemad rünnaku sihtmärgiks olnud USA baasid juba kõrgendatud valmisolekus võimalike rünnakute puhuks.

Iraagis viibiv Eesti kaitseväe kuueliikmeline väljaõppemeeskond paikneb riigi lääneosas, Bagdadist umbes 250 kilomeetri kaugusel asuvas Al-Asadi õhuväebaasis. Sama baasi külastas 2018. aasta jõulude ajal president Donald Trump.

Trump pärast Iraani raketirünnakut: esialgsetel andmetel on kõik hästi

President Donald Trump ütles esimeses reaktsioonis pärast Iraani raketirünnakuid kahele Iraagi sõjaväebaasile, et esialgsetel andmetel on kõik hästi.

"Kaotuste ja kahjude hindamine on praegu käimas. Seni kõik hästi!" säutsus ta Twitteris.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.