Abbas: Trumpi Lähis-Ida kava ei kesta

Palestiina president Mahmud Abbas ütles teisipäeval ÜRO Julgeolekunõukogule, et rahvusvaheline üldsus peaks lükkama tagasi USA presidendi Donald Trumpi Lähis-Ida rahukava.

Abbas nimetas kava Šveitsi juustuks, mis piirab Palestiina suveräänsust.

"Ma tahaksin öelda härra Donald Trumpile, et tema plaan ei saa saavutada rahu ja julgeolekut, kuna see tühistab rahvusvahelise legitiimsuse," ütles Abbas.

"See tühistab kõik palestiinlaste õigused. See ei vasta kahe riigi lahenduse püüdlustele," sõnas Abbas.

"Kui sa kehtestad rahu, siis see ei kesta, see ei saa kesta," ütles ta. "Mis annab sulle õiguse need maad annekteerida?"

Rahu Iisraeliga on "saavutatav", ütles Abbas. "Ma olen tulnud, et luua õiglast partnerlust."

"See (Trumpi) leppekava ei ole rahvusvaheline partnerlus. See oli ühe riigi ettepanek, mille jõustamist toetas teine riik."

USA president Donald Trump avalikustas oma administratsiooni rahukava mõne nädala eest koos Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, kes on astunud samme Läänekalda suurte alade annekteerimiseks.

Palestiina võimud on rahukava tagasi lükanud, kuna peavad seda äärmiselt Iisraeli poole kallutatuks.

Trump on astunud mitmeid samme Iisraeli toetuseks vaidluses palestiinlastega, sealjuures tunnustanud Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Samuti lõpetati abi andmine ÜRO agentuurile, mis aitab Palestiina põgenikke.

Abbas ütles samas, et tema läbikäimine Trumpiga isiklikult on olnud positiivne.

"Ma ei tea, kes talle sellist nõu andis. President Trump, kellega mina kohtusin, ei olnud selline."