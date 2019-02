USA kohtunik mõistis Manaforti Muelleri uurimisele valetamises süüdi

USA ringkonnakohtuniku Amy Berman Jacksoni otsus oli järjekordne kaotus Manafortile, keda ähvardab aastatepikkune vangistus kahe kriminaalasja tõttu, mis said alguse erinõunik Robert Muelleri uurimisest. See vähendab Manaforti võimalust saada kergem karistus, kuigi Jacksoni sõnul langetab ta otsuse valetamise mõjust märtsis toimuval karistuse määramise istungil.

Neljaleheküljelise otsusega lahenes vaidlus, mis lubas heita pilgu sellele, kuidas Manaforti tegemised Muelleri arvates sobituvad laiemasse Venemaa valimissekkumise uurimisse ja võimalikku kokkumängu Trumpi lähikondlastega.

Jacksoni sõnul on piisavalt tõendatud väide, et Manafort rikkus Muelleriga sõlmitud kohtuvälist lepet kolmel teemal viiest, mis prokurörid süüdistuses välja tõid. Nende seas on Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI), prokuröride ja vandemeeste eksitamine tema sidemetest Konstantin Kilimnikiniga, kes on koos Manafortiga kohtu all ja kes FBI sõnul on seotud Venemaa luurega.

Prokuröride sõnul valetas Manafort arutelude kohta, mis ta Kilimnikiga pidas võimaliku Ukraina rahuleppe kohta. Muelleri prokuröri Andrew Weissmanni sõnul sobitus üks nendest aruteludest -- 2. augustil 2016 -- "laiema pildiga toimuvast" ning sellega, "mis meie arvates siin on motiiv".

"See läheb minu hinnangul vägagi selle südamesse, mida erinõuniku kantselei uurib," lausus Weissmann. "See kohtumine ja mis sellel kohtumisel toimus on erinõunikule tähtis," lisas ta.

Kohtumine toimus ajal, mil Manafortil oli Trumpi kampaanias jätkuvalt suur roll. Kohtumisel osales ka Manaforti kauaaegne parem käsi ja samuti Trumpi kampaania nõunik Rick Gates.

Prokuröride sõnul valetas Manafort ka küsitlusandmete Kilimnikiga jagamise kohta 2016. aasta presidendivalimiste kampaania ajal. See ilmnes kogemata siis, kui Manaforti advokaat keeras nässu kohtule esitatud dokumentide redaktsioonid.

Manaforti advokaadid argumenteerisid, et ta ei eksitanud uurijaid tahtlikult, vaid teatud üksikasjad olid tal ununenud ja need tulid talle meelde alles siis, kui tema mälu värskendati.

Kohtunik Jacksoni hinnangul ei suutnud prokurörid piisavalt tõestada väidet, et Manafort tahtlikult valetas Kilimniki rolli kohta tunnistajate mõjustamises või et Manafort valetas oma kontaktide kohta Trumpi valitsusega.