Keskerakondlane Tõnis Mölder esitas Eesmaale küsimuse ja nentis, et veel aasta eest olid Eesti ja Hiina suhted väga head ja et mitmed Eesti ettevõtjad on saanud oma tegevust Hiina suunal arendada.

"Nüüd, kui ma vaatan viimase aja Eesti meedia pilti, siis me oleme muutunud ettevaatlikumaks ja võib-olla isegi natuke kriitilisemaks. Minu küsimus on, et kas Eesti välispoliitika, mis puudutab majandussuhteid Hiinaga, on muutumas ja kas te näete siin mingit ohumärki?

Eesmaa vastas, et Eesti ja Hiina majandussuhteid mõjutavad mitmed tegurid, kuid väliskomisjon ei ole täheldanud suuri probleeme.

"Kuid me teame, kui täpselt isegi selles suures riigis jälgitakse mõningaid lausungeid, mõningaid tendentse mõnedes riikides. Ma toon ainult ühe näite: kõik see, mis puudutab näiteks Tiibetit. Ja see mõjutab peaaegu silmapilkselt meie suhteid ka Hiinaga."

Eesmaa tõi välja, et riigikogu väliskomisjonil ja temal endal on väga head suhted Hiina suursaadiku ja saatkonnaga Tallinnas.

"Hiina on jõuliselt tõusnud maailma absoluutsesse tippu, kellega tahaksid läbi käia ja majandussuhteid arendada kõik maailma riigid."

"Me oleme käinud saadiku juures aru pidamas ning saadik on ka minu kui väliskomisjoni esimehe ees nii mõnigi kord käinud. Kordan veel kord, me ei ole täheldanud sellesuunalisi probleeme ja veel vähem, et oleks Eesti poliitika, majanduspoliitika Hiina suunas muutunud. Seda enam, et Hiina on jõuliselt tõusnud maailma absoluutsesse tippu, kellega tahaksid läbi käia ja majandussuhteid arendada tõenäoliselt kõik maailma riigid."

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) oma kõnes Hiina temaatikal pikemalt ei peatunud, kuid tõi välja, et suhetes Hiinaga näeb ka tema võimalusi vastastikku kasulikuks koostööks.

"Peame olema suutelised kaitsma ja edendama oma väärtusi ja põhimõtteid maailmapoliitika pikaajaliste arengute taustal. Siinkohal pean silmas Eesti ja Euroopa Liidu suhteid kasvava Hiinaga. Suhetes Hiinaga näeme võimalusi vastastikku kasulikuks koostööks paljudes valdkondades," sõnas Reinsalu.

Eesti välisluureamet avalikustas kolmapäeval raporti, kus Venemaa temaatika kõrval käsitles pikemalt ka Hiina mõjuvõimu kasvu ja sellest tulenevaid ohte.

"Hiina välisinvesteeringute võimalik kasutamine poliitilistel eesmärkidel ja ka võimaliku tehnoloogiasõltuvuse tekitamine on ohud, millega tuleb Eesti julgeoleku tagamisel järjest rohkem arvestada," märkis Eesti välisluureameti peadirektor Mikk Marran.