"Ma lükkan saatkonna esitatud nõudmise tagasi. Välisluureameti hinnang on julgeolekuhinnang, mis tugineb nende ekspertiisile. See kindlasti ei tähenda, et me ei arenda kahepoolset koostööd Hiinaga pidades silmas nii vastastikust kasu ja meie rahvusliku julgeoleku huve. See on minu kommentaar selles küsimuses," ütles Reinsalu teisipäeval ERR-ile.

Reinsalu ei vastanud küsimusele, kas Hiina esmaspäevane avaldus võib olla seotud mõne konkreetse sündmusega - näiteks Eesti saamisega ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks -, kuna ka välisluureamet oma hinnagus märkis, et Hiina hakkab agressiivsemalt teise riigi otsustusprotseduuri sekkuma siis, kui Peking näeb otsest vajadust ja kasu oma poliitiliste eesmärkide täitmisel. "Julgeolekunõukogus me teeme koostööd kõigi liikmesriikidega, sealhulgas kõigi alaliste riikidega. Me oleme ka Hiinaga ametnike tasemel läbi viinud konsultatsioonid, vahendanud omapoolseid positsioone. Julgeolekunõukogu ongi koht, kus ka väga erineva poliitilise süsteemiga riigid, erinevas väärtussüsteemis riigid omavahel kommunikeeruvad, otsivad rahumeelseid lahendusi probleemidele. Aga veel kord - ma selle Hiina saatkonna nõudmise, mis puutub osundusi välisluureameti tegevuse suunas - selle ma lükkan tagasi," ütles Eesti välisminister.

Reinsalu rääkis ka, et teemadering, mis puudutab Hiina kasvavat mõju maailmas, on arutelu all nii Euroopa Liidus kui NATO-s. "Ja kindlasti me neid arenguid tähelepanelikult jälgime. Ka Eesti valitsus on vastu võtnud oma Hiina-poliitika põhimõtted," ütles minister.

"Saksamaa eesistumisel (, mis on järgmine EL-i eesistuja) planeeritakse Euroopa Liidus selle aasta teisel poolaastal tippkohtumist, kus osalevad kõik Euroopa Liidu valitsusjuhid ühelt poolt ja Hiina liidrid teiselt poolt. See on märk sellest, et Hiina osakaal rahvusvahelistes suhetes kasvab. Sellest tuleb teha järeldusi ja vaadata, millised on selle mõjud - nii meie Atlandi-ülesele väärtusliidule riikide vahel kui ka ülemaailmselt," tõdes Reinsalu.

"Ma arvan, et kindlasti, mida ühtsem Euroopa Liit ka suhetes Hiinaga on, seda mõistlikum," rõhutas välisminister.

Minister Karu: välisluure raport tugineb andmetel

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ütles vastuseks palvele Hiina saatkonna kriitikat kommenteerida, et välisluureameti hinnang põhineb andmetel, mitte subjektiivsetel seisukohtadel.

"Välisluureameti seisukoht, märkused ja soovitused põhinevad asjatundlikul tööl ning laiapõhjalisel rahvusvahelisel koostööl (sealhulgas infojagamisel), mitte töötajate isiklikel eelistustel. Ameti eesmärk on kaitsta Eesti julgeolekut, arvestades kogu kättesaadavat informatsiooni," ütles Karu pressiesindaja vahendusel ERR-ile.

"Hiina on Eestile aastatepikkuse ajalooga kaubanduspartner, kellega soovime koostööd ka edaspidi jätkata. Väikesele riigile on kahtlemata oluline, et ehitaksime enda kaubandusmudelid üles jätkusuutlikul ning Eesti huvisid arvestaval moel. Hiina on ka turismi ja kultuuri kontekstis meie jaoks huvipakkuv partner ning huvi on selgelt ka teistpidine - ka selles osas jätkame hea meelega koostööd," lisas Karu.

Hiina Rahvavabariigi suursaatkond Eestis tegi reedel avalduse, milles kritiseeris teravalt Eesti välisluureameti aastaraporti Hiinat puudutavat osa ja nõudis "valede väljenduste korrigeerimist".

Eesti välisluureamet hoiatas oma avalikus aastaraportis Hiina mõju kasvu, investeeringute, tehnoloogilise sõltuvuse ja lobistide eest. Hiinal on Eesti-suguses väikeriigis kergem sõltuvust tekitada ning hiljem survet avaldada, leiab Eesti välisluure.

Hiina saatkonnad on ka näiteks Norras ja Leedus kritiseerinud sealsete julgeolekuasutuste hinnanguid Hiinast lähtuvale võimalikule ohule.