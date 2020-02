Kalev Stoicescu: Venemaa ühiskond militariseerub juba lasteaiast alates

Tähelepanu tasub pöörata Vene ühiskonna militariseerimisele, mis algab juba lasteaiast ja see on pika vinnaga oht, ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu kommenteerides kolmapäeval esitletud Eesti välisluureameti aastaraportit kommenteerides.

Stoicescu sõnul võb Eestis praegu öelda, et elagem ja tundkem sellest rõõmu.

"Kuid see raport toob ka välja selle, et me ei saa välistada olukordi, kus Venemaa võib meile otseseks ohuks kujuneda.Raportis on välja toodud sisepoliitilised ja majanduslikud aspektid, et inimesed saaksid paremini aru, mis Venemaal toimub ja miks ta võiks meile ohtlikuks muutuda," rääkis Stoicescu ETV saares "Ringvaade."

Eesti ei anna Stoicescu sõnul Venemaale põhjust meid rünnata, küll võib Venemaa ja Lääneriikide ja NATO vahel leida aset kusagil mujal, näiteks Süürias.

"Me peame jälgima mis maailmas toimub. Venemaa võib näiteks hinnata, et USA pole võimeline end Euroopas kaitsma. Lisaks tuleb vaadata ka hübriidohte, peame oleme valvsad," rääkis Kalev Stoicescu.

Ta märkis, et tavalised inimesed elagu rahulikult, kuid spetsialistid peavad teadma, kuidas asjad on.

Välisluureameti raport on Stoicescu sõnul mõeldud kohalike inimeste teavitamiseks. "Eesmärgiks pole näidata Venemaale või Hiinale, et mida me neist teame. See on mõeldud meie kodupublikule, tavainimestele. Ja mitte selleks, et paanikat tekitada, vaid et selgitada, et millised riskid ja ohud maailmas eksisteerivad."