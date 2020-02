"Selle aastal eeldatakse, et tuleb suurusjärgus 300-500 täiselektrilist autot ja järgmistel aastatel lähtuvalt juba Euroopa Liidu seadusest autotootjad peavad hakkama elektriautosid müüma, muidu nad ei täida kekskkonnanõudeid," ütles Raul Potisepp elektriautode rendi ja laadimistaristu arendamisega tegelevast ettevõttest Eleport.

Maanteeameti registris on jaanuari lõpu seisuga 1361 elektriautot. Kui eelmisel ja üle-eelmisel aastal müüdi Eestis alla saja elektriauto, siis tänavu on olukord teine. Aasta algul jõustus riigi toetus ning mäletatavasti esitati esimese nelja tunniga taotlusi 240 auto ostuks.

Peamine takistus elektriauto ostmisel ongi hind. Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu juht Arno Sillat ütleb, et hinnavahe võrreldes bensiiniautoga muutub aga järjest väiksemaks.

"Premium klassis on see täna veel 10 protsenti, väiksematel autodel mõnevõrra suurem. Kindlasti peale toetusmeetmete lõppemist, võiba-olla antakse lisaeelarve, me loodame seda, aga selleks hetkekes ilmselt on elektriautode hinnad veidi langenud, sest nad langevad täna. Enamikus Euroopa Liidu riikides on toetused olemas, 5000 eurot on selline keskmine näitaja," selgitas Sillat.

Oodatakse, et elektri ja bensiiniautode hinnad võrdsustuvad juba aastaks 2023.

"Kui jõustub kogu seda elektriautode liikumist lükkav keskkonnanorm tootjatele, 95 grammi kilomeetri kohta CO2-heidet. See on hästi range norm, seda suudab tooja täita kui tal on programmis suhetliselt tuntavas mahus elektriautosid," ütles Sillat.

Majandusministeeriumi transpordiarengu osakonna juhataja Indrek Gailan ütles Vikerraadio saates "Reporteritund", et lähiriikide praktikale tuginedes oleks autode ostutoetuse jätkamine mõistlik, et kiirendada elektriautode turule tulekut.

"See, kui kiiresti kasv toimub peale 2022-23 perioodi, on raske ennustada. Kui praegu on uute autode osakaal autode müügist 25 000, siis täna oleks keeruline saada poolt inimestest ostma elektriautosid," ütles Gailan.

Elektriauto kõige nõgem koht on aku, millele tehas annab kümmeaastase garantii. See annab alust küsida, millal näeme turul esimesi niiöelda teise ringi autosid? "Eks me neid esimesi juba nägime, sotsiaaltööatajate käsutusse antud Mitsubishi i-MiEV, mis on tänaseks jõudnud riigivara oksjonitele suhteliselt tagasihoidliku hinnaga kahe-kolme tuhande euro vahel. Akupark maksab sellisele autole 10-12 000 eurot. Nii et sellega peab arvestama, et elekriautode tsükkel ei ole isalt pojale või vanaisalt pojapojale," tõdes Sillat.