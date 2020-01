Kui esialgu oli kavas elektriautode toetus välja jagada kahes voorus, siis tegelikult täitus meetme eelarve 1,2 miljonit eurot juba taotlemise avapäeval kõigest nelja tunniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Selle nelja tunni jooksul tuli ligi 1,5 miljoni ulatuses erinevaid taotlusi. Hästi positiivne on see, et algselt kavandatud 600 000 asemel on otsustatud jagada toetust kogu selle 1,2 miljoni ulatuses. 85 taotlust esitati ja mis on väga tore, et lisaks eraisikutele oli kaks kolmandikku ehk üle 50 ettevõtte, kes taotlesid elektriautotoetust. Neist omakoda 11 ettevõtet, kes oli taotlenud 15 autole toetust," selgitas keskkonnainvesteeringute keskuse juhataja Andrus Treier.

Kuna eraisikud said taotleda 5000-eurost toetust ühe ja ettevõtted 15 auto ostuks, siis meetme maht võimaldaks osta 240 sõidukit. Taotlusi laekus aga 297 auto ostuks.

Praegusest meetmest välja jäänud ostuhuvilistele kuulatakse kevadel samadel tingimustel uus taotlusvoor.

Keskkonnaministeerium ongi praegu otsimas vahendeid, et rahuldada selle vooruga kõik taotlused.

"Natukene on tulnud paremini CO 2 rahalaekumisi kui algselt prognoositi ja nüüd, piltlikult öeldes, me oleme iga kivi alla vaatamas, et seda vooru täiendada. Me loodame, et räägime suurusjärgust 300 000 võib-olla, mida meil on võimalik lisaks panna. See saab kokku olema ilmselt 1,5 ja see peaks ka rahuldama ära selle, mis meil algselt registreeriti. Aga selle uue meetme väljakuuluamisel tuleb kindlasti uuesti registreerimine," rääkis keskkonnaminister Rene Kokk.

Esimese vooru taotlusi menetletakse laekumise järjekorras ja esimesed neist rahuldatakse juba järgmise nädala alguses.