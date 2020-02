Eesti Energia liigub edasi elektriautode laadimisvõrgu arendamisega

Eesti Energia tütarfirma Elektrilevi ostis Elmo laadimisvõrgu 2018. aastal ning tahab seda arendada ja laiendada, vahendas "Aktuaalne kaamera.

Samas toonitab konkurentsiamet, et Eesti Energia peaks laadimisvõrgu hoopis maha müüma.

Järgmise aasta algusest võtab Eesti üle eurodirektiivist tulenevad seadusemuudatused ning konkurentsiamet viitab, et nende järgi ei tohi jaotusvõrguettevõtted laadimispunkte omada ja hallata.

Konkurentsiameti hinnangul peaks Eesti Energia korraldama hanke laadimisvõrgu müümiseks ning kui keegi soovib osta, tuleb võrk maha müüa.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals ütles, et tänane lahendus vastab nii direktiividele kui ka seadustele. "Ka aasta lõpus, kui see direktiiv saab Eestis üle võetud, ka siis on meil olema lahendus, mis on korrektne ja meile on loomulikult kõige tähtsam see, et meie kliendid saaksid kogu aeg laadida," ütles Vals.

Konkurentsiameti energiaturgude osakonna juhataja Karin Maria Lehtmets aga märkis, et probleem tekib hanke tingimustega, mille alusel Elektrilevi 2018 aastal võrgustiku omandas. "Need tingimused nägid ette, et võrgustikku ei tohi maha müüa viie aasta jooksul ja kui seda siiski tehakse, siis tuleb maksta leppetrahvi 50 000 euro ulatuses. Seega kokkuvõttes kui Elektrilevi müüb võrgustiku maha enne direktiivi ülevõtmist, peab ta maksma leppetrahvi. Pärast direktiivi ülevõtmist tuleb teha avalik hange võrgustiku mahamüümiseks. Elektrilevi võib jätkata ainult sellisel juhul selle laadimisvõrgustiku omamist, kui hanke käigus mitte keegi ei soovi temalt seda osta," rääkis Lehtmets.