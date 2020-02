USA võimud asusid uurima Harvardi ja Yale'i ülikooli välismaist rahastamist

Haridusministeeriumi andmetel on kaks tippülikooli esitanud puudulikke aruandeid oma välismaiste annetuste ja lepingute kohta, mille koguväärtus ulatub sadade miljonite dollariteni, vahendasid Yle, BBC ja New York Times.

Muuhulgas on Harvardi ja Yale'i ülikool saanud raha Saudi Araabiast, Venemaalt ja Hiinast.

USA seaduste kohaselt peavad ülikoolid raporteerima kõigi välismaalt saadud annetuste või lepingute kohta, mille väärtus ületab 250 000 dollarit ehk umbes 230 000 eurot.

Pärast möödunud aasta juulit on haridusministeerium tuvastanud kokku 6,6 miljardi dollari eest välismaise taustaga vara, millest pole varem võimudele teada antud.

Harvardi ja Yale'i ülikool teatasid kommentaariks, et valmistavad ette vastuseid ametnike selgitustaotlustele.

USA võimud on varem kirjeldanud riigi ülikoolide välismaist rahastamist kui "musta auku" ja hoiatanud, et sellise raha saamise eest võidakse hakata ülikoolidelt nõudma vastuteenete osutamist.

Jaanuaris pälvis USA meedias palju tähelepanu, kui võimud pidasid kinni Harvardi ülikooli keemiateaduskonna juhi Charles Lieberi ning ühe sealse meditsiinitudengi kahtlustatuna seotuses Hiina Rahvavabariigi operatsiooniga varastada teavet Ameerika Ühendriikide ülikoolidest.

Lieberi puhul oli tähelepanuväärne see, et tema labor oli alates 2008. aastast saanud Pentagoni kaudu rohkem kui 15 miljonit dollarit ning nüüd on selgunud, et juba 2011. aastal allkirjastas ta samas Wuhani tehnikaülikooliga leppe, mille kohaselt sai temast "strateegiline teadlane"